Sumona Chakravarti on Her Wedding Reports: ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) फेम एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं. सोशल मीडिया पर सुमोना चक्रवर्ती और सम्राट मुखर्जी (Samrat Mukerji) की शादी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सम्राट मुखर्जी बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल (Actress Kajol) के कजिन ब्रदर हैं. पिछले कुछ हफ्तों से सुमोना और सम्राट की शादी को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आ रहे हैं. हालांकि जब सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti Wedding) से उनकी शादी की खबरों के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ और ही जवाब था. एक इंटरव्यू में सुमोना ने शादी की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि यह सब बकवास है, ये 10 साल पुरानी कहानी है.Also Read - 'दयाबेन' फेम एक्ट्रेस Disha Vakani ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी, एक्ट्रेस के घर आया नन्हा मेहमान

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी शादी की खबरों पर बोलते हुए सुमोना ने कहा, ‘हे भगवान! ये सब खबरें सोशल मीडिया पर 10 साल से आ रही हैं. ये पूरी तरह बकवास है. सच कहूं तो नो कमेंट, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, अगर कभी कोई अपडेट आता है तो आप सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा, मैं इसकी खुद इसकी जानकारी दूंगी.’ सम्राट पर बोलते हुए सुमोना ने कहा, वह मेरा अच्छा दोस्त है, वो इसके बारे में या अपने दोस्तों और परिवार के बारे में मीडिया से बात नहीं करता. Also Read - 'स्कैम 1992' के बाद अब आ रही है 'स्कैम 2003', जानिए कौन था ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला सबसे बड़ा घोटालेबाज?

सुमोना ने आगे कहा, ‘मैं उसी की तरह रहना चाहती हूं.’ शादी के बारे में फिर से पूछे जाने पर एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे लगता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है.’ कुछ साल पहले सम्राट के बारे में बोलते हुए सुमोना ने कहा था, उनके (सम्राट) के साथ डेट करने या हैंडआउट के लिए समय कहा हैं. मैं कोलकाता में एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हूं, और मुंबई में दुर्गा पूजा के दौरान सिर्फ पांच दिनों के लिए उनसे मुलाकात होती है. हम अक्सर एक-दूसरे से मिलते या बात नहीं करते हैं.’ इस बीच द कपिल शर्मा शो के रैप के बाद सुमोना ने हाल ही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का दौरा किया. उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे. Also Read - राखी सावंत पर चढ़ी नए प्यार की खुमारी, आदिल खान दुर्रानी के लिए नकाब पहनने को हुईं तैयार