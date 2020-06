नई दिल्ली: देशभर में अब तक कोरोना ने अपने पैर जमाए हुए हैं. इस महामारी का असर सिनेमा जगत पर भी खासा पड़ा है. लॉकडाउन की वजह से फिल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था. हालांकि अब कुछ बैनर्स ने सावधानी के साथ शूटिंग शुरू कर दी है. इस तालाबंदी के दौरान सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का. थिएटर बंद होने के कारण फिल्ममेकर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करना शुरू कर दिया. हम आपको आज उन 9 हिंदी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसे ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज किया गया है और जो देखने लायक है. Also Read - प्रकाश झा की फिल्म 'परीक्षा: द फाइनल टेस्ट' होगी ओटीटी पर रिलीज, यहां होगा प्रीमियर

चलिए देखते हैं इस लिस्ट को (List of Hindi films that released on OTT) :

1- गुलाबो-सीताबो (Gulabo Sitabo)

आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत इस फिल्म को 12 जून को अमेज़ॅन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग की गई थी. शूजित सरकार द्वारा रिलीज इस फिल्म को लोगों ने मिक्स्ड रिव्यु दिया है. आपके पास अगर वक़्त है तो आप इस फिल्म में आयुष्मान और अमिताभ बच्चन की बॉन्डिंग का लुत्फ़ ज़रूर उठा सकते हैं.

2. चोक्ड (Choked)

अनुराग कश्यप की इस फिल्म में सैयामी खेर, रोशन मैथ्यू और अमृता सुभाष सहित अन्य कलाकार हैं जिनके अभिनय की खूब तारीफ़ हो रही है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है. इस फिल्म में डिमोनीटाइज़शन का भी ज़िक्र है. इस फिल्म को देखने में मज़ा आएगा.

3. चिंटू का बर्थडे (Chintu ka Birthday)

विनय पाठक और तिलोत्तमा शोम की इस फिल्म को ZEE5 पर विशेष रूप से रिलीज़ किया गया है. देवांशु कुमार और सत्यंशु सिंह द्वारा निर्देशित, चिंटू का बर्थडे युद्धग्रस्त इराक में स्थापित है. यहां, एक भारतीय परिवार सभी बाधाओं के बावजूद, अपने बेटे का छठा जन्मदिन मनाना चाहता है. फिल्म में सीमा पाहवा और वेदांत छिबर ने भी अभिनय किया है.

4. घूमकेतु (Ghoomketu)

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म घूमकेतु ZEE5 पररिलीज हो चुकी है. ये यूपी के महोना में रहने वाले एक आदमी की कहानी है, जो बॉलीवुड में बड़ा राइटर बनना चाहता है.

5. मिसेज सीरियल किलर (Mrs Serial Killer)

नेटफ्लिक्स (Netflix) पर जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez ) और मनोज वाजपेयी (Manoj Bajpayee) की फिल्म मिसेज सीरियल किलर (Mrs Serial Killer ) रिलीज हुई है. मिसेज सीरियल किलर, क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन शिरीष कुंदर ने किया है. इस फिल्म को फराह खान ने प्रोड्यूस किया है.

6. मस्का (Maska)

मस्का, (यानी मक्खन) वर्ष 2020 में बनी एक हिन्दी फिल्म है, जिसके लेखक और निर्देशक नीरज उधवानी है. इसके प्रमुख सितारे मनीषा कोइराला, जावेद जाफरी, निकिता दत्ता, नवोदित शर्ली सेतिया और प्रीत कमानी हैं. इसेनेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज किया गया है.

7. बमफाड़ (Bamfaad)

‘बमफाड़’ को ZEE5 पर रिलीज किया गया है. अनुराग कश्यप की वेब फिल्म ‘बमफाड़’ से दमदार कलाकार परेश रावल के बेटे आदित्य रावल ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया है.

8. ‘व्हाट आर द ऑड्स (What Are The Odds)

‘व्हाट आर द ऑड्स.” नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है. इस फिल्म को मेघा रामास्वामी ने निर्देशित किया है और फिल्म में अभय के अलावा मोनिका डोगरा, यशस्विनी दायमा, करणवीर मल्होत्रा, प्रियंका बोस और मनु ऋषि जैसे सितारे हैं.

9. अतीत (Ateet)

अतीत एक मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस फिल्म में संजय सूरी, राजीव खंडेलवाल और प्रियामणि हैं. इसे ZEE5 पर रिलीज किया गया है.