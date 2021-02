लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की डिमांड बढ़ गई है. कई बड़ी बजट की फिल्में, सीरीज और सीरियल्स अब डिजिटल माध्यम से रिलीज हो रही हैं. दर्शकों के बीच ‘बिंज वॉचिंग’ अब मशहूर हो रही है. इस डिजिटल दुनिया में एक तरफ अब कई नवोदित यानी फ्रेशर्स अभिनेताओं को मौका मिल रहा है वहीं कई दिग्गज कलाकारों ने भी ओटीटी का ही रास्ता चुना है. खैर, आने वाले कुछ वक़्त में कई हिट सीरीज और फिल्म्स ओटीटी पर दस्तक दे रहे हैं. आइए जानते हैं 2021 में डिजिटल युग में आपके मनोरंजन के लिए क्या-क्या खास है? Also Read - The Married Woman Web Series: जिंदगी के खालीपन को Love and Desire से भरती दो औरतों की प्रेम कहानी

What to Watch- List of Upcoming Films, Web Series and Serials on OTT Platforms: Also Read - 1962 The War In The Hills Official Trailer: कहानी केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, Disney Plus Hotstar पर होगी रिलीज

Also Read - The Married Woman Trailer: ऑल्ट बालाजी की सीरीज 'द मैरिड वुमन' का ट्रेलर रिलीज, औरत के आत्म खोज की कहानी

The Girl on The Train

The Girl on The Train 26 फरवरी 2021 को रीलिज होने जा रही है. रीभू दास की यह फिल्म हिंदी भाषा में नेटफ्लीक्स (Netflix) पर रीलिज होने वाली है. फिल्म में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, मीरा कपूर का किरदार निभाएंगी. आदिति राव हैदरी एवं कीर्ति कुल्हाड़ी भी फिल्म में अभिनय करती नजर आएंगी.

1962 The War In The Hills

1962 The War In The Hills 26 फरवरी को ही रिलीज होने जा रही है. महेश मांजरेकर की यह फिल्म Disney+Hotstar पर हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर अभय देओल अभिनय करते दिखाई देंगे. यह फिल्म 1962 में भारत-चीन के बीच हुए युद्ध पर आधारित है.

Jamai 2.0 Season 2

26 फरवरी को Zee5 पर Jamai 2.0 Season 2 रिलीज होने जा रही है. बता दें कि जमाई राजा सीजन 1 जी टीवी पर प्रसारित होने वाला हिट शो था जिसका दूसरा सीजन 26 फरवरी 2021 से ओटीटी प्लेटफार्म पर आने वाला है. सीरिज में मुख्य किरदार के तौर पर रवि दूबे नजर आएंगे तो वहीं निया शर्मा रोशनी पटेल की भूमिका में नजर आएंगी. रोशनी की मॉं दुर्गा देवी का किरदार अचिंत कौर निभा रहीं हैं.

The Married Woman

The Married Woman 8 मार्च 2021 को Zee5, Alt Balaji पर रिलीज होने वाली है. यह मंजू कपूर की प्रसिद्ध novel- The Married Woman पर आधारित है. सीरिज में मुख्य किरदार के तौर पर अभिनेत्री रिद्धी डोगरा एवं मोनिका डोगरा नजर आएंगी.

Bombay Begums

Bombay Begums 8 मार्च को Netflix पर हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है. अलंकृत श्रीवास्तव की सिरीज Bombay Begums में मुख्य भूमिका के तौर पर पूजा भट्ट, शहाना गोस्वामी, अमरूता सुभाष, प्लबिता बोरठाकुर और आध्यानंद आनंत नजर आएंगी.

Qubool Hai 2.0

Qubool Hai 2.0 drama Zee5 पर 12 मार्च को रिलीज होने वाली है. बता दें क़ुबूल है 8 साल पहले जी टीवी पर आने वाला हिट शो था जिसने दर्शकों का मन जीत लिया था. इस सीजन में भी मुख्य किरदार में सुरभि ज्योति ज़ोया फ़ारूखी की भूमिका में नजर आएंगी तथा अस़द अहमद खान के किरदार में करन सिंह ग्रोवर नजर आएंगे.

Silence

मनोज वाजपेयी की फिल्म Silence 26 मार्च को Zee5 पर रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म एक औरत के गुमशुदा होने की कहानी है. फिल्म में प्राची देसाईं, साहिल वैद, वक्कार, बरखा सिंह, अमित टक्कर, शोहैला कपूर और गरिमा यागनिक नजर आएंगी.

Mumbai Diaries 26/11

Mumbai Diaries 26/11 मार्च में Amazon Prime पर रिलीज होने जा रही है. हालांकि अभी तक सिरीज रिलीज होने का तारीख बताया नहीं गया है. निखिल अडवाणी की फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा, मोहित रैना, टीना देसाईं एवं श्रेया धनवंतरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.