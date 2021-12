What to watch on OTT & theatres this weekend: साल 2021 अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. लोग क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर के इंतज़ार में हैं. ऐसे में इस हफ्ते भी आपको एंटरटेनमेंट का फुल डोज़ मिलने वाला है. कई मज़ेदार फिल्म्स और सीरीज ओटीटी और थिएटर में रिलीज होने वाली है. साल के आखिरी 10 दिन में आप इन फिल्मों और सीरीज को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय कर सकते हैं. जब हर हफ्ते नई नई चीज़ें लगातार सामने आ रही है तब हर एक नाम को याद रखना मुश्किल होता है. इसीलिए हम आपका काम आसान करेंगे. इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म्स और सीरीज के बारे में आप यहां जान लीजिये. इस वीकेंड में ये होगी आपकी विश लिस्ट. What to watch on OTT & theatres this weekend:Also Read - 83 Review: खट्टे मीठे अनुभव को बताएगी '83', हर मोड़ के संघर्ष को दिखाती है फिल्म...ऐसी है वर्ल्ड कप की कहानी

रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के साथ कई सितारों से सजी ये फिल्म 24 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत को बयां करती है. इस फिल्म को लेकर लोग बेहद उत्सुक हैं. इस वीकेंड इस फिल्म को एन्जॉय करना तो बनता है.

अतरंगी रे (Atrangi Re)

अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष की ये फिल्म 24 दिसंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी. इस फिल्म में आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा.

‘द मैट्रिक्स रिसरेक्शन’ (The Matrix Resurrections)

प्रियंका चोपड़ा कियानू रीव्स, कैरी-एन्नी मॉस, जेसिका हेनविक, जैसे कलाकारों से सजी ये फिल्म भारत में 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. जानकारी के मुताबिक ये फिल्म इंग्लिश में थिएटर और एचबीओ मैक्स पर रिलीज होगी.

सत्यमेव जयते 2 (Satyameva Jayate 2)

जॉन अब्राहम की ये फिल्म थिएटर के बाद अब 23 दिसंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है. अगर आपने ये फिल्म सिनेमा हॉल जाकर नहीं देखी है तो इस हफ्ते घर बैठकर इसका लुत्फ़ उठाये.

डोंट लुक अप (Don’t Look Up)

इस साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर 24 दिसंबर से देख सकते हैं. यह फिल्म अंग्रेजी भाषा में स्ट्रीम होने वाली है.

श्याम सिंघा रॉय (Shyam Singha Roy)

साउथ स्टार नानी की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस वीकेंड अब साउथ फ्लेवर भी टेस्ट कर सकते हैं.