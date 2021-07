What to Watch on OTT: यहां एक नजर उन हाइलाइट फिल्मों, शो और सीरीज पर है जो इस हफ्ते डिजिटल स्पेस में आने वाली हैं.Also Read - What to Watch: OTT पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का ओवरडोज, ताबड़तोड़ कंटेंट, Upcoming Films-Web Series की पूरी लिस्ट

कलाकार: विद्या बालन, सनिका पटेल, राजू अर्जुन

डायरेक्शन : शान व्यास

लघु फिल्म का कथानक एक माँ के बारे में है जो अपने युवा बेटे को लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करती है. एक कहानी के भीतर एक कहानी तैयार की जाती है जहां एक मां अपने युवा, स्कूल जाने वाले बेटे सोनू को अपने परिवार के पुरुषों की तरह ही दूसरे लिंग के प्रति गलत व्यवहार और उपेक्षा की ओर देखती है.

शुरुआत का ट्विस्ट (वूत चयन पर लघु फिल्म, जुलाई 25)

कलाकार : नीना गुप्ता, चंकी पांडे, ललित बहली

डायरेक्शन: हिना डिसूजा, अवलोकिता दत्त, प्रवीण फर्नांडीस

छह लघु फिल्मों का एक संकलन जो कथा और इसकी विभिन्न व्याख्याओं में ‘ट्विस्ट’ के विषय का पता लगाता है.

लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना (वूट सिलेक्ट पर लघु फिल्म, जुलाई 27)

कलाकार: दीपानिता शर्मा, आदिल हुसैन, शिबानी दांडेकर

डायरेक्शन: इंद्राणी राय

हर्षित और उदार कहानी कहने के साथ, वर्तमान अशांत समय की पड़ताल करता है जब पूरी दुनिया गहरी समझ के साथ अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज का पुनर्मूल्यांकन कर रही है.

छत्रसाल (एमएक्स प्लेयर पर वेब सीरीज, 29 जुलाई)

कलाकार : आशुतोष राणा, नीना गुप्ता, जितिन गुलाटी

निर्देशन: अनादि चतुवेर्दी

1649 में स्थापित, श्रृंखला राजा छत्रसाल की कहानी का अनुसरण करती है जिन्होंने बुंदेलखंड को मुक्त करने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ युद्ध शुरू किया था.

लाइन्स (वूट सिलेक्ट पर लघु फिल्म, 29 जुलाई)

कलाकार: हिना खान, फरीदा जलाल, राहत काजमी

डायरेक्शन: हुसैन खान

1999 में सेट, यह फिल्म एक युवा लड़की के जीवन का वर्णन करती है जो अपने पति के साथ सीमाओं से विभाजित है और वह उसके पास कैसे लौटती है.

मिमी (नेटफ्लिक्स पर फिल्म, 30 जुलाई)

कलाकार: कृति सनोन, पंकज त्रिपाठी, सुप्रिया पाठक

डायरेक्शन: लक्ष्मण उटेका

यह कॉमेडी-ड्रामा फिल्म एक युवा महिला के बारे में है जो एक अमेरिकी जोड़े के लिए सरोगेट बनने का फैसला करती है और इसके लिए समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है. यह फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म माला आई व्हायची की रीमेक है.

सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2 (डिज्नी+ हॉटस्टार पर वेब सीरीज, 30 जुलाई)

कलाकार: अतुल कुलकर्णी, प्रिया बापट, एज खान, सचिन पिलगांवकर, दिव्या सेठ

डायरेक्शन: नागेश कुकुनूर

मुंबई में एक प्रमुख राजनीतिक राजवंश गायकवाड़ के भीतर एक हत्या के प्रयास ने दरारें खोल दीं. दूसरा सीजन पूर्णिमा राव गायकवाड़ का अनुसरण करता है क्योंकि वह महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को नेविगेट करती है और एक राजनीतिक सत्ता संघर्ष में अपने तीखे पिता से लड़ती है

लिहाफ (वूट सेलेक्ट पर लघु फिल्म, जुलाई 31)

कलाकार : तनिष्ठा चटर्जी, सोनल सहगल, वीरेंद्र सक्सेना

निर्देशन: राहत काजमी

यह फिल्म लेखक इस्मत चुगताई लिहाफ की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक पर आधारित है. यह फिल्म पुरुष-प्रधान समाज में समान-लिंग प्रेम और महिलाओं के लिए बोलने की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालेगी.

