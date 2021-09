What to Watch on OTT: डिजिटल दुनिया में अब एक से बढ़कर एक कहानी सामने आ रही है. बड़े बड़े मेकर्स अपनी कहानी को ओटीटी के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. फिल्मी दुनिया के दिग्गज कलाकार भी अब ओटीटी का रास्ता चुन रहे हैं. साथ ही कई गुमनाम आर्टिस्ट को भी इस डिजिटल युग ने सहारा दिया है. एक नजर उन हाइलाइट फिल्मों, शो और सीरीज पर है जो इस हफ्ते डिजिटल स्पेस में आने वाली हैं.Also Read - Vivek Oberoi अभिनीत PM Modi की बायोपिक ओटीटी पर इस दिन होगी रिलीज, सामने आया Trailer- VIDEO

कोटा फैक्ट्री 2 (नेटफ्लिक्स पर सीरीज, 24 सितंबर) Also Read - Mika Singh को हैं रैपर बादशाह से जलन, सबके सामने कर दिया खुलासा...इन तीन वजहों से होती है 'ईर्ष्या'

कलाकार: जितेंद्र कुमार, अहसास चन्ना, मयूर मोरे Also Read - Madhuri Dixit की कुल संपत्ति जानकर आंखें खुली रह जाएंगी, जानें Net Worth, Income, Fees, Cars Collection...

डायरेक्शन: राघव सुब्बू

शो कोटा में सेट किया गया है, जो देश भर में आईआईटी, मेडिकल छात्रों के लिए एक शैक्षिक केंद्र है. यह शो 16 वर्षीय युवा वैभव के जीवन का अनुसरण करता है जो इटारसी से कोटा आता है. यह शहर में छात्रों के जीवन और संघर्षों और प्रीमियम संस्थानों में प्रवेश पाने के उनके प्रयासों को खूबसूरती से दशार्ता है. दूसरे सीजन में, वैभव की कहानी जारी रहेगी क्योंकि वह अपने दोस्तों और प्रेमिकाओं को पीछे छोड़कर माहेश्वरी क्लासेस में जाने का फैसला करता है.

मिडनाइट मास (नेटफ्लिक्स पर श्रृंखला, 24 सितंबर)

कास्ट: केट सीगल, जैच गिलफोर्ड, हामिश लिंकलेटर

निमार्ण: माइक फ्लैनगन

यह शो एक करिश्माई युवा पुजारी का आगमन शानदार चमत्कार, अशुभ रहस्य और विश्वास करने के लिए बेताब एक मरते हुए शहर में नए सिरे से धार्मिक उत्साह लाता है.

बर्डस ऑफ पैराडाइज (अमेजन प्राइम पर फिल्म, 24 सितंबर)

कास्ट: क्रिस्टीन फ्रोसेथ, डायना सिल्वर, जैकलीन बिसेट

निर्देशन: सारा अदीना स्मिथ

यह एक अमेरिकी फिल्म है जो 2019 के उपन्यास ‘ब्राइट बनिर्ंग स्टार्स’ पर आधारित है.

प्रॉमिसिंग यंग वुमन (एचबीओ मैक्स पर फिल्म, 24 सितंबर)

कास्ट: कैरी मुलिगन, बो बर्नहैम, एलिसन ब्री, क्लैंसी ब्राउन

दिशा: एमराल्ड फेनेल

कहानी कैरी मुलिगन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक दर्दनाक अतीत से प्रेतवाधित एक युवा महिला है क्योंकि वह क्षमा और प्रतिशोध को संतुलित करती है.

इनपुट-आईएएनएस