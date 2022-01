What to Watch on OTT This Week: बीते कुछ वक़्त में कई फिल्में थिएटर और डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज हुई हैं. कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की है. मगर अब कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पाबंदियां लगा रही हैं. इस वजह से कई फिल्मों की रिलीज भी टाल दी गई है. मेकर्स इस माहौल और इस वक़्त में थिएटर में अपनी फिल्म रिलीज करने से पीछे हट रहे हैं. ऐसे में हम आज आपको इस हफ्ते रिलीज हो रही सीरीज और फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिसका मज़ा आप घर बैठकर ही ले सकते हैं. ये सभी सीरीज और फिल्म्स ओटीटी पर आने वाली हैं. सिनेमा हॉल को छोड़कर घर बैठे पाइए इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का फुल डोज़. आइए एक नज़र डालते हैं लिस्ट (Films And Web Series Releasing This Week on OTT) पर:Also Read - पाखी शर्मा बन गईं Bobby Darling बोलीं- मैं औरत बन गई हूं, गे का रोल क्यों करूं? सेक्‍सुअलिटी की वजह से नहीं मिल रहा काम

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा: द राइज थिएटर के बाद अब ओटीटी प्लेटफार्म पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म अमेजन प्राइम पर 7 जनवरी से स्ट्रीम होने वाली है. अगर आपने थिएटर में जाकर यह फिल्म अब तक नहीं देखी है तो इस हफ्ते घर के अंदर ही इसे निपटा लें.

2- लक्ष्य

नागा शौर्य और केतिका शर्मा स्टारर तेलुगु फिल्म लक्ष्य भी सिनेमा घरों के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं. इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट का फुल डोज़ मिलेगा. आप इस फिल्म को 7 जनवरी को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

3- अनबरीवु

बहुचर्चित तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म अनबरीवु भी इस हफ्ते डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं. दो जुड़वा भाइयों की ज़िंदगी के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती है. ये फिल्म 7 जनवरी को ओटीटी प्लेटफार्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

4- द टेंडर बार

अमेरिकन ड्रामा फिल्म द टेंडर बार भी अब आप आसानी से घर बैठे देख सकते हैं. इस फिल्म की कहानी आपको एक नया नज़रिया देने में कामयाब हो सकती है. एक युवा लड़की पर आधारित इस फिल्म को लेकर चर्चा भी खूब रही है. द टेंडर बार 7 जनवरी को ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी.