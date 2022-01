What To Watch on OTT This Weekend: कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच ओटीटी ने एक नया मुकाम हासिल किया है. डिजिटल स्पेस में एक से बढ़कर एक कॉन्टेंट को बनाया जा रहा है और दर्शकों के बीच परोसा जा रहा है. बीते कुछ वक़्त में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली फिल्म और सीरीज को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है. हर हफ्ते इस डिजिटल दुनिया में कुछ नया आ रहा है. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स ने भी ओटीटी की तरफ रुख किया है. कई बड़ी फिल्मों को भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया है. आज हम आपको इस हफ्ते (OTT Release This Week) आने वाली कुछ मज़ेदार सीरीज और फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिससे आपका वीकेंड प्लान सॉर्टेड हो जाएगा. इस हफ्ते आप घर बैठकर रोमांस से लेकर थ्रिलर तक को महसूस कर सकते हैं. आइए एक नज़र डालते हैं लिस्ट पर:Also Read - Bhagyashree की बेटी Avantika Dassani इस सीरीज में Huma Qureshi के साथ आएंगी नज़र, झकझोर देगी कहानी

द सिनर (The Sinner on Netflix)

साइकोलॉजिकल मिस्ट्री 'द सिनर' 27 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर शुरू हो रहा है. इस सीरीज में आपको मिस्ट्री के अलावा थ्रिलर का भी अनुभव होगा. इस सीरीज के पहले तीन पार्ट्स को लोगों ने बेहद पसंद किया है और अब द सिनर के चौथे पार्ट को आप देख सकते हैं.

कपिल शर्मा- आई एम नॉट डन येट (Kapil Sharma: I’m Not Done Yet on Netflix)

कॉमेडी के बेताज बादशाह कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी लेकर 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स के ज़रिए आपके साथ होंगे. अगर आप कॉमेडी के शौक़ीन हैं तो ये वीकेंड आपके लिए सॉर्टेड है.

ऑल ऑफ अस आर डेड (All of Us Are Dead on Netflix)

यह सीरीज 28 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इस सीरीज में भी आपको थ्रिल और हॉरर का फ्लेवर मिलेगा.

पवित्र रिश्ता 2.0 (Pavitra Rishta 2.0 on ZEE 5)

टीवी का मशहूर शो पवित्र रिश्ता अब अपने दूसरे सीजन के साथ इस हफ्ते 28 जनवरी को ज़ी 5 पर प्रीमियर होगा. इस सीरियल की कहानी और किरदारों को लोगों ने पहले ही खूब पसंद किया है. मानव और अर्चना की कहानी एक बार फिर आपके सामने होगी.

तड़प (Tadap on Disney Plus Hotstar)

सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की डेब्यू हिट फिल्म तड़प अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 28 जनवरी यानी इस शुक्रवार को स्ट्रीम की जा रही है. इस फिल्म में आपको रोमांस और एक्शन देखने को मिलेगा. इस फिल्म ने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है.