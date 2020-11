What to Watch Tonight: पूरा देश अभी दिवाली की रौशनी में सराबोर है. हर कोई फेस्टिव मूड के साथ फैमिली टाइम एन्जॉय कर रहा है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों और वेबसीरीज के बारे में बताएंगे जो हाल ही में रिलीज हुए है. इन फिल्मों और सीरीज के साथ आपका दिवाली सेलिब्रेशन और भी बढ़ जाएगा. डिजिटल दुनिया में ये सभी फिल्में और सीरीज आप ओटीटी पर आसानी से घर बैठकर परिवार के साथ देख सकते हैं. देखिए (List of newly released Films and Web Series on OTT) लिस्ट: Also Read - 'आश्रम' एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका का खुलासा- '18 साल की उम्र में एक धार्मिक बाबा ने की थी फायदा उठाने की कोशिश, और मैं...

छलांग– राजकुमार राव और नुसरत भरुचा स्टारर फिल्म छलांग अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में आपको हौसले और हिम्मत की कहानी देखने मिलेगी. ये फिल्म बन सकती है आपका परफेक्ट फैमिली शो.

आश्रम 2– पहले सीजन की कामयाबी के बाद अब प्रकाश झा निर्देशित और बॉबी देओल द्वारा अभिनीत सीरीज आश्रम का दूसरा पार्ट भी एमएक्स प्लेयर पर रिलीज किया जा चुका है. इस सीरीज में आपको समाज की सच्ची परिभाषा देखने को मिलेगी.

लूडो– अनुराग बसु द्वारा निर्देशित फिल्मलूडो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. अनुराग ने इन अपराध कथाओं के डार्क होने के बावजूद उनमें बर्फी और जग्गा जासूस जैसे ह्यूमर को बनाए रखा. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, सान्या मल्होत्रा, फातिमा सना शेख जैसे सितारे हैं.

मम भाई– वेब सीरीज मम भाई ऑल्ट बालाजी और जी5 पर 12 नवंबर को ही रिलीज हो चुकी है.

लक्ष्मी– अक्षय कुमार की फिल्म ‘लक्ष्मी’ ओटीटी प्लेटफार्म पर सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है. यह फिल्म 09 नवंबर को ही डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है.