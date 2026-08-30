सुभाष घई पर जब सलमान खान ने उठाया हाथ! बात बिगड़ी तो सलीम खान ने लगाई तगड़ी क्लास, फिर ऐसे हुई सुलह

Subhash Ghai Recalls Fallout With Salman Khan: सुभाष घई ने सलमान खान के साथ हुए अपने बड़े झगड़े को याद करते हुए बताया कि एक्टर के पिता सलीम खान ने बीच-बचाव किया था.

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Subhash Ghai Recalls Fallout With Salman Khan: सलमान खान बॉलीवुड के सबसे सफल एक्टर्स में से एक हैं. इतने बड़े स्टार होने के बावजूद, सलमान अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में विवादों में घिर जाते हैं। इसके अलावा, उनके पिता और मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान हमेशा अपने बेटे का बचाव करते रहे हैं और जब भी सलमान किसी विवाद में फंसे, उन्होंने उनका साथ दिया. हालांकि सलीम को उनके इस रवैये के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने यह पक्का किया कि उनका बेटा अपनी गलतियों को समझे और उनके लिए माफ़ी भी मांगे.

एक पार्टी में डायरेक्टर सुभाष घई के साथ लड़ाई हो गई थी

एक बार ‘ज़ूम’ के साथ पुराने इंटरव्यू में, सलीम खान ने एक घटना का ज़िक्र किया जब उनके बेटे सलमान खान की एक पार्टी में डायरेक्टर सुभाष घई के साथ लड़ाई हो गई थी. फिल्ममेकर ने बताया कि जब सलमान ने सुभाष को थप्पड़ मारा, तो उन्होंने अपने बेटे से माफ़ी मांगने को कहा था. अनुभवी स्क्रीनराइटर ने यह भी बताया कि यह लड़ाई ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी और सलमान को इसका पछतावा भी हुआ था.

झगड़े के लिए शराब को ज़िम्मेदार ठहराया

सलीम ने उनसे बात करते हुए कहा था कि ‘झगड़े के अगले दिन सुबह जब मैं चाय पी रहा था, तो वह मेरे पास आया और मुझे उस घटना के बारे में बताया. मैंने उससे पूछा कि क्या उसे एहसास है कि यह उसकी गलती थी और उसने माना कि गलती उसकी थी और झगड़े के लिए शराब को ज़िम्मेदार ठहराया. मैंने उसे सलाह दी कि वह फ़ोन करे और सुभाष से माफ़ी मांगे और उसने ऐसा ही किया.’

मुझे चम्मच से मारा, मेरे चेहरे पर प्लेट तोड़ने ही वाला था

इसके अलावा, 2002 में ‘लेहरें’ में छपी एक पुरानी रिपोर्ट में सलमान खान ने यह भी माना कि उन्होंने एक पार्टी में घई को थप्पड़ मारा था और बताया कि अगले दिन उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी.इस बारे में और बताते हुए उन्होंने कहा कि फ़िल्ममेकर ने उन्हें चम्मच से मारा, उनके चेहरे पर प्लेट तोड़ने ही वाले थे, उनके जूतों पर पेशाब कर दिया और उनका गला पकड़ लिया. सलमान ने आगे कहा कि इन सब चीज़ों की वजह से उनका आपा खो गया और उन्होंने कहा ‘मैंने खुद को ही हर तरह से नुकसान पहुंचाया है. मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचा सकता. मैंने सिर्फ़ सुभाष घई को मारा था. फिर भी, अगले ही दिन मैंने उनसे माफ़ी मांगी. उस आदमी ने मुझे चम्मच से मारा, मेरे चेहरे पर प्लेट तोड़ने ही वाला था, मेरे जूतों पर पेशाब कर दिया और मेरा गला पकड़ लिया. मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और देखिए क्या हुआ अगले दिन, मुझे जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी.’