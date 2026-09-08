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जब अमिताभ बच्चन पर अक्षय कुमार के हाउस हेल्प ने गिराया था 4 गिलास पानी, जानें क्या था ये मजेदार किस्सा

Akshay Kumar Recalls House Help's Kissa: अक्षय कुमार ने 'कौन बनेगा करोड़पति' पर एक मज़ेदार किस्सा शेयर किया कि कैसे अमिताभ बच्चन से मिलकर उनके घर के हेल्पर का रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त था

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: September 8, 2026, 7:52 AM IST
जब अमिताभ बच्चन पर अक्षय कुमार के हाउस हेल्प ने गिराया था 4 गिलास पानी, जानें क्या था ये मजेदार किस्सा

Akshay Kumar Recalls House Help’s Kissa: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन 1973 की फिल्म ‘ज़ंजीर’ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने और उन्हें एक स्टार के तौर पर स्थापित करने के बाद स्टारडम तक पहुंचे. इतने दशकों में, इस अभिनेता ने हर पीढ़ी और हर वर्ग के लोगों के बीच बड़ी संख्या में प्रशंसक बनाए हैं.अभिनेता आज भी मुंबई में अपने बंगले के बाहर हर रविवार उनकी एक झलक पाने के लिए इंतज़ार कर रहे प्रशंसकों की भारी भीड़ का अभिवादन करते हैं. हाल ही में, अक्षय कुमार ने एक किस्सा साझा किया जिससे अमिताभ के ज़बरदस्त स्टारडम की झलक मिलती है.

जब अक्षय के घर पहुंचे अमिताभ

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अक्षय कुमार ने हाल ही में एक मजेदार घटना को याद किया, जिसमें बच्चन की उपस्थिति का उनके प्रशंसकों पर पड़ने वाले प्रभाव को बखूबी दर्शाया गया है. दरअसल क्विज़ रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में सैफ अली खान के साथ दिखाई देने के दौरान, अक्षय ने उस समय को याद किया जब बच्चन मुंबई के लोखंडवाला में उनके घर आए थे. अमिताभ को ये किस्सा बताते हुए अक्षय ने कहा, ‘सर, आपको याद है जब आप मेरे घर पे आए थे? मैं लोखंडवाला की बात कर रहा हूं, जब मैं वहां रहता था.’

बिग बी को देखकर शॉक रह गयाअक्षय का हाउस हेल्प

अक्षय ने बताया कि कैसे उनके एक घरेलू नौकर को बच्चन को पानी देने के लिए कहा गया था. लेकिन सुपरस्टार को देखकर वह इतना भावुक हो गया कि अपना आपा खो बैठा था. अक्षय ने किस्सा बताते हुए कहा ‘जो मेरा घर काम करते हैं, उन्होंने इनको पानी देना था, तो पानी देने के लिए तीन-चार गिलास रखे थे. मुझे अच्छी तरह से याद है, सर ने कुर्ता पहना था और वह लड़का इलाहाबाद का था औऱ उसे सर को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि वो अमिताभ बच्चन हैं. वो इन्हें देखकर, मतलब विश्वास नहीं हुआ कि मैं अमिताभ जी को एक गिलास पानी दे रहा हूं,’

अमिताभ के उपर गिराया 4 ग्लास पानी

आगे जो हुआ, उसे देखकर सब हंस-हंसकर लोटपोट हो गए और अक्षय ने बताया कि वह आदमी इतना हैरान था कि उसे ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा था और उसने गलती से बच्चन के कुर्ते पर एक-दो नहीं, बल्कि चारों गिलास पानी गिरा दिया. अक्षय ने कहा ‘तो वो पानी लेकर आया। पानी लेकर आया, चार गिलास थे और उसने चारों गिलास उनके कुर्ते पर फेंक दिए, क्योंकि वो देख ही नहीं सका.’ इस किस्से ने बच्चन, सैफ अली खान और दर्शकों में मौजूद फिल्ममेकर प्रियदर्शन को ज़ोर-ज़ोर से हंसा दिया.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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