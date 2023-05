जब अक्षय कुमार ने काजोल के लिए बनाई डिलीशियस दाल, पोस्ट में एक्ट्रेस ने सुनाया मजेदार किस्सा

Akshay Kumar Cooking Skill : सबको पता है कि बॉलीवुड में आने से पहले अक्षय कुमार एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर चुके हैं. अलग-अलग इंटरव्यू में अक्षय ने अपने करियर के शुरुआती दिनों का जिक्र किया है, जब वो अपना खर्च निकालने के लिए कई तरह की जॉब्स में हाथ आजमा चुके थे. वेटर का काम करने के दौरान उन्होंने कुकिंग भी सीखी थी, जिसकी झलक उन्होंने एक्ट्रेस काजोल को दिखाई थी. हाल ही में अपने एक पोस्ट में काजोल ने खुलासा किया कि अक्षय कुमार ने उन्हें एक बार अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाई थी. फिल्म ‘ये दिल्लगी’ को हिंदी सिनेमा में 29 साल पूरे होने पर काजोल ने पुराने दिनों की याद ताजा की और बताया कि अक्षय ने उस वक्त सिंपल लेकिन अमेजिंग दाल बनाई थी.

काजोल ने ट्विटर पर अपनी, अक्षय और सैफ अली खान की एक फोटो शेयर की. काजोल ने लिखा, ‘इस सेट पर बहुत मजा आया था और बहुत सारी छोटी-छोटी यादें हैं. अक्षय अपनी कुकिंग स्किल्स की काफी तारीफ करते थे, फाइनली उन्होंने सिंपल लेकिन अमेजिंग दाल बनाई. हमें अंधेरे में बर्फबारी में 1.5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना पड़ा था, क्योंकि हमारी कार नीचे ही बंद पड़ गई और हमारा होटल पहाड़ के ऊपर था और वहां कोई सेलफोन भी नहीं था.’

काजोल ने कहा, ‘छोटी स्कर्ट में घोड़े की सवारी करना और यह सोचना कि मेरी टोपी कम से कम मेरे चेहरे को तो ढक लेगी! एक्ट्रेस ने याद किया कि कैसे सैफ ने उन्हें हंसाया था. काजोल ने आगे लिखा, ‘मैं और सैफ फिल्म के गाने ‘होठों पे बस’ की शूटिंग कर रहे थे तो हम जोर-जोर से हंस रहे थे और सरोज जी (सरोज खान) फिल्म के बजाय हमें शूट (गोली मारना) करना चाहती थीं. फिल्म में रीमा जी (रीमा लागू) ने पहली बार मेरी मां का रोल प्ले किया था और हम सेट पर साथ बैठकर ताश खेलते थे.’