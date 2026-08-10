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जब बिना ट्रेनिंग वाले खूंखार बाघ से लड़े अमिताभ बच्चन! अभिषेक के जन्म पर खुशी से चिल्लाए थे- 'मेरे घर शेर आया है'

अमिताभ बच्चन ने 'खून पसीना' के सेट पर एक असली और बिना ट्रेनिंग वाले बाघ का सामना किया था और ऐसा उन्होंने अभिषेक बच्चन के जन्म के कुछ ही घंटों बाद किया था.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 10, 2026, 1:20 PM IST
जब बिना ट्रेनिंग वाले खूंखार बाघ से लड़े अमिताभ बच्चन! अभिषेक के जन्म पर खुशी से चिल्लाए थे- 'मेरे घर शेर आया है'

Amitabh Bachchan Fought An Untrained Tiger: अनुभवी स्टंटमैन मोहन बग्गड़ ने फिल्म ‘खून पसीना’ में अमिताभ बच्चन के लिए एक स्टंट डबल का काम किया था, जिसमें एक बिना ट्रेंड बाघ के साथ शॉट लेना था. अब एक इंटरव्यू में बग्गड़ ने बताया कि कैसे बिग बी ने उन्हें स्टंट करते देखा और जोश में आकर खुद ही वह स्टंट किया और कहा, “मेरे घर पे एक शेर पैदा हुआ है’. आइए जानते हैं क्या है ये पूरा किस्सा.

अमिताभ बच्चन के लिए एक स्टंट किया था- एक्शन मास्टर मोहन बग्ग

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‘हिंदी रश’ के साथ एक इंटरव्यू में, अनुभवी एक्शन मास्टर मोहन बग्गड़ ने याद करते हुए कहा, ‘मैंने फिल्म ‘खून पसीना’ में अमिताभ बच्चन के लिए एक स्टंट किया था, जिसमें एक बाघ भी शामिल था. अमित जी के लिए जो ओरिजिनल स्टंटमैन था, उसका रंग सांवला था. इसलिए, मेकर्स को लगा कि यह काम नहीं करेगा. डायरेक्टर ने वीरू देवगन (एक्शन डायरेक्टर) से पूछा कि क्या उनकी टीम का कोई सदस्य इसकी जगह यह स्टंट कर सकता है, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं यह करूंगा. मैंने हां कह दिया, हालांकि मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि यह बाघ के साथ करना था.’

बाघ के सामने जाने की अमित जी को कैसे मिली हिम्मत

अपने इंटरव्यू में एक्शन मास्टर मोहन बग्ग ने कहा ‘मुझे बाघ के सामने न जाने के लिए कहा गया था. अगर वह अपने पंजे से मुझ पर हमला करता, तो मेरा चेहरा बुरी तरह ज़ख्मी हो सकता था! कुछ शॉट्स के बाद, मुझे इसकी आदत हो गई. इसलिए, मैंने अगले दो-तीन दिनों तक वह सीन किया. जब अमित जी ने मुझे देखा, तो उन्हें भी हिम्मत मिली और उन्होंने कहा, ‘मैं भी यह सीन करूंगा’. बच्चन को असल में यह हिम्मत तब मिली जब उन्हें 5 फरवरी, 1976 को यह खबर मिली कि वे अभिषेक बच्चन के पिता बन गए हैं

मैं भी शेर हूं, मेरे घर पर एक शेर पैदा हुआ है

मास्टर मोहन बग्ग ने इस पर आगे बात करते हुए कहा कि ‘हम कांदिवली में शूटिंग कर रहे थे और उन्हें एक कॉल आया जिसमें कहा गया, ‘आपके घर में लड़का पैदा हुआ है’ तो, उन्होंने कहा, अगर यह शेर है तो मैं भी शेर हूं. मेरे घर पर एक शेर पैदा हुआ है. इसलिए, उन्होंने भी कुछ बेहतरीन शॉट्स दिए.’ बिग बी अकेले ऐसे एक्टर नहीं हैं जिन्होंने स्टंट के लिए किसी जानवर का सामना किया हो. स्टंटमैन ने बताया, “फिल्म ‘कर्तव्य’ में धर्मेंद्र ने तेंदुए के साथ वाले सीन खुद शूट किए थे, वे डुप्लिकेट का इस्तेमाल नहीं करते थे.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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