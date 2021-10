When Ananya Panday Said Shahrukh Khan is like my second Dad: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बड़े बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। इधर, किंग खान जैसे ही जेल में आर्यन (Aryan Khan) से मिलने गए थे, एनसीबी की एक टीम उनके मुंबई स्थित घर ‘मन्नत’ पर छापेमारी करने पहुंची. साथ ही अनन्या पांडे (Ananya Panday) के घर पर भी एनसीबी ने भी छापा मारा औऱ उनसे कल पूछताछ की गई है और आज भी उन्हें बुलाया गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो आर्यन (Aryan Khan) के वॉट्सऐप चैट से अनन्या के तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है. ड्रग्स केस की आंच एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) के घर तक पहुंच चुकी है, ऐसे में आइए जानते हैं कि शाहरुख़ खान (Shahrukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) और बेटे आर्यन खान के कितने करीब हैं अनन्या पांडे (Ananya Panday)Also Read - Top Entertainment News: 30 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे आर्यन खान, आमिर खान के नए विज्ञापन पर हुआ विवाद

शाहरुख हमें स्पेशल फिल करवाते हैं

अनन्या (Ananya Panday) ने साल 2019 में दिए इंटरव्यू में कहा था कि, 'शाहरुख़ खान सर मेरी बेस्ट फ्रेंड (सुहाना) के पिता हैं और हम साथ में आईपीएल मैच देखने भी जा चुके हैं. हम लोगों ने काफी अजीबोगेरीब और मजेदार काम किए हैं और उन्होंने हमारे साथ फोटोशूट भी करवाया था'. अनन्या (Ananya Panday) आगे कहती हैं, ' शाहरुख़ सर हमेशा हमें मोटिवेट किया करते थे और उन्होंने कई मर्तबा हमारे वीडियो लेते हुए हमें ऐसा फील करवाया जैसे हम बेस्ट एक्ट्रेस हों'.



‘SRK मेरे दूसरे डैड की तरह’

एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के प्रमोशन के दौरान अनन्या (Ananya Panday) ने यह खुलासा करते हुए बताया था कि SRK मेरे दूसरे डैड की तरह है, वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता हैं इसलिए हम सभी आईपीएल मैचों के लिए उनके साथ जाते थे. अनन्या (Ananya Panday) ने कहा कि सिर्फ सुहाना (शाहरुख खान की बेटी) और शनाया (संजय कपूर की बेटी) ही इंडस्ट्री से मेरी करीबी दोस्त हैं और हम सब कुछ शेयर करते हैं.