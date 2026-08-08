'टॉक्सिक' का इंतजार हुआ अब खत्म! ट्रेलर की डेट और टाइम आई सामने, पोस्टर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

Toxic Trailer Release Date And Time: कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के ट्रेलर का टाइम और डेट आउट हो चुका है. आइए आपको बताते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/when-and-at-what-time-will-the-toxic-trailer-be-released-makers-share-update-and-poster-8496301/ Copy

Toxic Trailer Release Date And Time: कन्नड़ सुपरस्टार यश के फैंस लंबे समय से उनकी फिल्म ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर का काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त बज बना हुआ आ रहा है आपको बता दें अब इस पर मेकर्स ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है. अब इंतजार को खत्म आखिरकार खत्म हो चुका है. फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट और टाइम का ऐलान कर दिया है और यही नहीं एक दमदार पोस्टर भी रिलीज कर दिया है. पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और यही नहीं पोस्टर को देखने के बाद अब फैंस के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है. यश की फिल्में फैंस को खूब पसंद आती हैं. ‘टॉक्सिक’ को लेकर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज भी नजर आ रहा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं और पोस्टर की झलक को भी आपको दिखाते हैं.

कब रिलीज होगा ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर?

आपको बता दें फैंस को काफी ज्यादा ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर का इंतजार कर रहा था और उनका ये इंतजार खत्म होता है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. फिल्म का ट्रेलर 8 अगस्त 2026 को रिलीज किया जाएगा और साथ ही साथ टाइम भी बता दिया है उन्होने लिखा है कि शाम 7:01 बजे रिलीज होगा. इसको देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं. नए पोस्टर में एक्टर आग और तबाही के बीच घिर नजर आ रहे हैं. मेकर्स ने एक पोस्टर के जरिए फैंस को काफी ज्यादा खुश कर दिया है. ट्रेलर का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए यह किसी बड़े सरप्राइज से अब कम बिल्कुल भी नहीं है.

धांसू पोस्टर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

पोस्टर के आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच में काफी ज्याजा धूम मच गई है और लोग अब काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं. यश के लुक को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और लोगों को उनका लुक काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है. फिल्म की कहानी को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, कि इसमें क्या-क्या आखिर होने वाला है. यश का किरदार उनके अब तक के किरदारों से शायद अलग भी आपको देखने के लिए मिल सकता है. सोशल मीडिया पर धांसू पोस्टर एकदम छा गया है और अब फैंस की नजरें केवल ट्रेलर पर ही टिकी हुई है. फिल्म की रिलीज से पहले ही ‘टॉक्सिक’ को लेकर बज लोगों के बीच अब ज्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है.