Kapil Sharma asked Raj Kundra his source of income See Viral Video: राज कुंद्रा (Raj Kundra) और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के लिए बेहद बुरा वक्त चल रहा है, दरअसल बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को कल रात को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था. बता दें किइसके साथ ही पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा है. इसी बीच राज कुंद्रा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - राज कुंद्रा की गिरफ्तारी होते ही लगा पत्नी शिल्पा शेट्टी को झटका, Super Dancer 4 से हो सकती है छुट्टी!

राज कुंद्रा के जेल जाने के साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों के कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इस बीच ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) का एक पुराना क्लिप वायरल हो रही है. जिसमें कपिल राज कुंद्रा से मस्ती भरे अंदाज में उनकी कमाई से जुड़ा सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - 'गंदी बात' फेम Gehana Vasisth ने किया Raj Kundra को सपोर्ट, बोलीं- पोर्न और इरोटिक को समझो

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने

अश्लील फिल्में बनाने के आरोप मे किया गिरफ्तार.

Finally everyone got the right answer of the question asked by kapil sharma on #TheKapilSharmaShow many years ago.#RajKundra #shilpashettykundra #RajKundraArrest pic.twitter.com/TcMFujKiyu

— Dessie Aussie 🇮🇳🇭🇲 (@DessieAussie) July 19, 2021