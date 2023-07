जब कियारा आडवाणी ने शादी से पहले जताई थी प्रेग्नेंट होने की इच्छा, बोलीं 'बेबी का जेंडर कुछ भी हो'

Kiara Advani Wants To Get Pregnant: कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खासी चर्चा में है.

सिद्धार्थ-कियारा

Kiara Advani Wants To Get Pregnant: कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. दोनों ने कुछ सालों की सीक्रेट डेटिंग के बाद 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में ग्रैंड वेडिंग की थी. ये कपल आए दिन साथ में स्पॉट होता रहता है. सिड और कियारा ने के बीच की केमिस्ट्री उनकी फिल्म ‘शेरशाह’ की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी. शादी के बाद से ही कपल के फैंस ‘गुड न्यूज’ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कियारा ने शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होने की इच्छा जताई थी.

आखिर क्या मां बनना चाहती थी कियारा

दरअसल सालों पहले आई फिल्म ‘गुड न्यूज’ के प्रमोशन के दौरान मीडिया इंटरेक्शन में कियारा आडवाणी ने प्रेग्नेंट होने की इच्छा व्यक्त की थी. कियारा आडवाणी ने बताया था कि वह केवल इसलिए प्रेग्नेंट होना चाहती थीं, ताकि वह जो चाहें, उसे खा सकें. कियारा ने कहा था, ‘मैं केवल इसलिए प्रेग्नेंट होना चाहती हूं, ताकि मैं जो चाहूं खा सकूं और स्वतंत्र रहूं’. इसी इंटरव्यू में एक्ट्रेस से पूछा गया था कि क्या वह जुड़वा बच्चे चाहती हैं? इस पर कियारा ने कहा था कि वह सिर्फ स्वस्थ बच्चे चाहती हैं.कियारा ने एक बेटा और एक बेटी की मां बनने की भी इच्छा जताई थी.

जब सासू मां को किया KISS

दरअसल, बीते दिन यानी मंगलवार को कियारा आडवाणी ने इंडिया कॉटर वीक में डिजाइनर फाल्गुनी और शेन पिकॉक के लिए रैंप वॉक किया था. इसके लिए एक्ट्रेस ने पिंक कलर का थाई हाई स्लिट लहंगा पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं, रैंप वॉक करते हुए कियारा ने कुछ ऐसा किया कि एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि जब कियारा आडवाणी रैंपवॉक कर रही थी तो एक्ट्रेस ने अपनी सासू मां को फ्लाइंग किस दिया. इतना ही नहीं बल्कि उनकी सासू मां भी उन्हें किस देती नदर आई. सास बहू की ये बॉन्डिंग फैंस को बहुत पसंद आ रही.

इन फिल्मों में आएंगी नजर

वहीं, कियारा आडवाणी की आने वाली फिल्मों की बात करें तो ‘सत्यप्रेम की कथा’ के बाद उनके पास कई और प्रोजेक्ट्स हैं. फिलहाल वह अपने बर्थडे पर पति सिद्धार्थ के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं. एक्ट्रेस का जन्मदिन 31 जुलाई को है. कियारा आडवाणी का साउथ सुपरस्टार राम चरण के साथ ‘गेम चेंजर’ है. वहीं, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ ‘वॉर 2’ भी पाइपलाइन में है.

