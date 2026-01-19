Hindi Entertainment Hindi

When Mithun Had A Fake Marriage With Two Turkish Girls Throwback

जब मिथुन ने तुर्की की दो लड़कियों से की थी फर्जी शादी, जब पत्नी को पता चली ये बात फिर जो हुआ...

बॉलीवुड के ‘डिस्को डांसर’ मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी हमेशा से ही रहस्यमयी रही है. स्ट्रगल से सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जो बहुत कम लोगों को पता होगा.

When Mithun had a fake marriage with two Turkish girls throwback

90 के दशक के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. उनका नाम भी कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा. हाल ही में टीवी के पॉपुलर सिंगिंग रिएलिटी शो ‘इंडियन आइडल’ का सीजन 16 में मिथुन के करियर के 75 साल के पूरे होने का सेलिब्रेशन किया गया. जहां सेट पर अभिनेता ने अपने प्यार में दीवानी तुर्की फैन का किस्सा सुनाया जो उनसे शादी करने के लिए इतनी बेताब थी कि वहां से भागकर भारत आ गई थीं.

तुर्की… तुर्की… और तुर्की, ये कैसा गाना है?

‘इंडियन आइडल’ के होस्ट आदित्य नारायण ने बिना किसी नाम लिए एक किस्से का जिक्र किया, जो अभिनेता मिथुन से जुड़ा था. आदित्य कहते हैं, “क्या आपको पता है कि मिथुन जी का फेवरेट गाना कौन सा है?” सभी जज सोचने लगते हैं, लेकिन फिर आदित्य कहते हैं, तुर्की… तुर्की… और तुर्की.” अजीब गाना सुनकर किसी को समझ नहीं आता है. आदित्य कहते हैं, “तुर्की से दो लड़कियां मिथुन दा के प्यार में पागल होकर भारत आई थीं और उन्हें पता था कि वे शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी वे उनसे शादी करना चाहती थीं.”

तुर्की की फैन से की थी फर्जी शादी

आदित्य ने खुलासा किया कि अभिनेता ने तुर्की की लड़की को रिंग पहनाकर शादी भी की थी. आगे के किस्से को बताते हुए अभिनेता मिथुन ने बताया कि उस वक्त मेरे करियर का पीक चल रहा था और मैं शादीशुदा भी था. तब तुर्की से दो लड़कियां मुझसे मिलने के लिए आई थीं. पहले वो मुझसे मिलकर चली गईं, लेकिन फिर कुछ सालों बाद दोबारा मिलने के लिए पहुंच गईं. उनमें से एक लड़की शादी करना चाहती थी. मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वो पहले नाराज हुई, लेकिन फिर मेरी बात को समझा भी.

मिथुन की तुर्की वाली फैन

अभिनेता आगे बताते हैं, “उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने लड़की को रिंग पहना दी और कहा कि यहां ऐसे ही शादी होती है. मैंने उनसे कहा कि वे अब वापस तुर्की जाएं और इंतजार करें. मैं यहां से सारा काम निपटाकर उनके पास आता हूं.” ये किस्सा सुनकर सभी लोग हंसने लगे. मिथुन ने बताया कि अब उस तुर्की फैन की शादी हो चुकी है और जब बात होती है, तो वो इस पागलपन को याद करके बहुत हंसती हैं.

