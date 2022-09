Kaun Banega Crorepati 14: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस को दूसरी बार मात देकर ‘कौन बनेगा करोड़पति 14’ (KBC 14) के मंच पर वापस आ गए हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले अमिताभ (Amitabh Bachchan) उर्फ बिग बी ने केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन (Nikhat Zareen) का स्वागत किया. इसी दौरान उन्होंने दिग्गज बॉक्सर दिवंगत मुहम्मद अली (Mohammad Ali) के साथ मुलाकात की दिलचस्प कहानी शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने पुरानी यादों को ताजा किया है. ‘कुली’ में अमिताभ बच्चन को लगे एक्टर पुनीत इस्सर के मुक्के की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसके वजह से ‘शहंशाह’ को कई दिन अस्पताल में गुजारने पड़े थे.Also Read - शहनाज़ गिल ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, सिद्धार्थ शुक्ला के बने टैटू ने इमोशनल कर दिया

हालांकि, अमिताभ बच्चन को सिर्फ पुनीत इस्सर ही नहीं बल्कि मुहम्मद अली का भी दमदार घूसा खाना पड़ा था. सोशल मीडिया पर उन्होंने सालों बाद इस बात का खुलासा किया है. कौन बनेगा करोड़पति 14 (KBC 14) में अमिताभ बच्चन ने इस सप्ताब बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन का स्वागत किया, जिनके साथ बातचीत में उन्होंने मुहम्मद अली से अपनी मुलाकात की कहानी शेयर की. अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि वो मुहम्मद अली के बड़े फैन थे, और उनसे मुलाकात के लिए काफी एक्साइटेड थे.

T 2241 – With ‘the Greatest’ Mohammed Ali at his Beverly Hills home in LA .. so much fun ..honour and pride for me ! pic.twitter.com/LjquKJ6gGF

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2016