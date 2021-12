Nushrratt Bharuccha Family Was Shocked To See Actress In Bold Dress: प्यार का पंचनामा (Pyaar Ka Punchnama) और सोनू के टीटू की स्वीटी (Sonu Ke Titu Ki Sweety) से मशूहर हुई एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) इन दिनों अपनी फिल्म ‘छोरी’ (Chhorii) को लेकर जमकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इस फिल्म के लिए उनकी एक्टिंग की जमकर सराहा जा रहा है और इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार (Akshay Kumar) तक ने उनकी तारीफ की थी. ऐसे में आपको तो नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी (Sonu Ke Titu Ki Sweety) तो याद ही होगी, इस फिल्म के गाने जमकर मशूहर हुए थे और लोगों ने खुब पसंद किए थे. ऐसे में इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा शेयर किया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल इस फिल्म का मशहूर गाना छोटे-छोटे पेग (Chhote Chhote Peg) गाना तो याद ही होगा, ये हर किसी के दिल में खास जगह बनाने में कामयाब हुआ था और इसमें एक्ट्रेस का डांस और बोल्ड लुक बेहद पसंद किया था. लेकिन इस दौरान जब छोटे-छोटे पेग (Chhote Chhote Peg) गाना को उनके परिवारवालों ने देखा तो उनके होश उड़ गए थे और उन्होंने नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) से ऐसे-ऐसे सवाल पूछे थे कि एक्ट्रेस शर्मा गई थी.Also Read - Katrina Kaif-Vicky Kaushal Wedding Live Updates: विक्की-कैटरीना की शादी का जश्न शुरू, पीले लहंगे में सजी-संवरी दिखीं

घरवालों ने पूछा था क्या तुनमे ब्रा पहनी है

नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) ने छोटे-छोटे पेग (Chhote Chhote Peg) गाने पर जमकर डांस किया था और इस दौरान उन्होंने रेड ब्रालेट और रेड मैचिंग स्कर्ट पहनी थी जिसके एक साइड पर स्लिट था. गाने में नुसरत काफी ग्लैमरस नजर आई थीं और जब परिवार ने इस गाने में नुसरत का लुक देखा था तो वो चौंक गए थे. ऐसे में एक इंटरव्यू में नुसरत (Nushrratt Bharuccha) ने कहा था कि ' मेरे माता-पिता और दादी ने छोटे-छोटे पेग गाने को तब देखा जब वो रिलीज हुआ और मुझे देखते हुए कहा, क्या ये ब्रा है जो तुमने पहनी है? मैं चंद सेकंड के लिए शांत रही और कहा कि ये ब्रालेट है. ये एक स्टाइलिंग टर्म है और लोग इसे पहनते हैं.'

इस गाने को लोगों ने खुब पसंद किया था

नुसरत (Nushrratt Bharuccha) ने आगे कहा, मेरे घरवाले ये सुनकर थोड़े असहज हो गए और उनका रिएक्शन था कि ये क्या है? यह गाना चला, गाने से मुझे भी फायदा हुआ, मेरा लुक सभी को अच्छा लगा, ये गाना हिट हुआ. मेरे हिसाब से कुछ चीजों को वैसे ही पेश किया जाना चाहिए जैसे कि वो अच्छी लगें और थीम भी जचे. मतलब अगर इस गाने में ये है तो है. मुझे इस गाने पर परफॉर्म करने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई और ना ही कभी होगी.