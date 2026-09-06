जब होटल में काम करते थे पंकज त्रिपाठी, गुरु मानकर संभाल ली थी मनोज बाजपेयी की छोड़ी हुई चप्पल...जानें संघर्ष के दिनों का किस्सा

Pankaj Tripathi Old Struggle Days: पंकज त्रिपाठी एक बार फिर से कालीन भैया बनकर पर्दे पर आए हैं, ऐसे में आज हम आपको उनसे जुड़े कमाल के किस्सा सुनाने वाले हैं.

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Pankaj Tripathi Old Struggle Days: पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक हैं. नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा में थिएटर सीखने से लेकर ‘मिर्ज़ापुर’, ‘सेक्रेड गेम्स 2’, ‘स्त्री’ और ‘क्रिमिनल जस्टिस’ जैसे शो में दमदार किरदारों के ज़रिए इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने तक, पंकज लगन और कड़ी मेहनत से सफलता पाने की मिसाल हैं और वह उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपना सफल करियर बनाया. बिहार के गोपालगंज ज़िले के बेलसंड गांव में जन्मे पंकज ने नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा में पढ़ाई की और उन्होंने छोटे-छोटे रोल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे आज के दौर के हिंदी सिनेमा के सबसे जाने-माने एक्टर्स में से एक बन गए.

बिहार के बेलसंड गांव से निकले और बने हीरो

पंकज का जन्म और पालन-पोषण बिहार के बेलसंड गांव में हुआ था, उन्होंने एक बार बताया था कि शुरुआती दिनों में, ‘मिर्ज़ापुर’ के इस एक्टर ने नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा में पढ़ाई की थी. बहुत से फ़ैन्स को यह नहीं पता है कि थिएटर सीखने के दौरान, वह पटना के होटल मौर्य में किचन सुपरवाइज़र के तौर पर भी काम कर रहे थे. 2019 में ‘द कपिल शर्मा शो’ में मनोज के साथ शामिल होने पर, पंकज ने एक ऐसी घटना का ज़िक्र किया जिससे मनोज के प्रति उनका प्यार झलकता था.

होटल में सुपरवाइज़र के तौर पर काम किया

फ़िल्मों में सफलता पाने से पहले, पंकज ने होटल की रसोई में सुपरवाइज़र के तौर पर काम किया. नौकरी के साथ-साथ वे थिएटर भी करते रहे, जो उनके एक्टिंग सफ़र का एक अहम हिस्सा बना रहा था. पंकज ने ‘द कपिल शर्मा शो’ पर बताया था कि वह मनोज बाजपेयी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और जब उन्हें पता चला कि मनोज उसी होटल में ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने स्टाफ़ से कहा कि जब भी उस एक्टर के कमरे से कोई ऑर्डर आए, तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाए. मनोज के कमरे से ऑर्डर आया। पंकज ने खुद होटल में मौजूद सबसे अच्छे सेब चुने, उन्हें सावधानी से पैक किया और एक्टर के पास भेज दिया.

आखिर क्यों मनोज की चप्पल पंकज ने संभाल कर रखी

आखिरकार पंकज मनोज के कमरे में गए, उनसे मिले और उनके पैर छुए और उन्होंने अपना परिचय दिया और काम पर लौटने से पहले एक्टर से अपनी थिएटर यात्रा के बारे में बात की थी. इसके बाद अगली सुबह, मनोज ने चेक-आउट किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए. इस दौरान, उनकी चप्पल गलती से कमरे में ही छूट गई. बाद में हाउसकीपिंग स्टाफ के एक सदस्य ने पंकज को इस बारे में बताया कि आपके मनोज बाजपेयी चले गए हैं, लेकिन वे अपनी चप्पल यहीं छोड़ गए हैं. इसके बाद पंकज ने उनसे कहा कि वे चप्पल को हाउसकीपिंग में न भेजें, बल्कि उन्हें दे दें. चप्पल अपने पास रखने की वजह बताते हुए पंकज ने कहा, “अगर मैं एकलव्य की तरह उनके सैंडल में अपने पैर डाल लूं…य ह घटना याद करते हुए पंकज भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे.

पंकज त्रिपाठी के करियर पर एक नज़र

पंकज त्रिपाठी ने नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई की थी. अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत में उन्हें छोटे-मोटे रोल मिले. ‘रन’ और ‘ओमकारा’ जैसी फ़िल्मों में काम करने के बाद, उन्हें अनुराग कश्यप की 2012 की फ़िल्म ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर’ से बड़ी पहचान मिली. इस फ़िल्म में उनका किरदार ‘सुल्तान कुरैशी’ दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ. इसके बाद, पंकज ने ‘फुकरे’, ‘मसान’, ‘नील बट्टे सन्नाटा’, ‘बरेली की बर्फी’, ‘न्यूटन’ और ‘स्त्री’ जैसी फ़िल्मों में कई तरह के किरदार निभाए. हालांकि OTT पर ‘सेक्रेड गेम्स’, ‘मिर्ज़ापुर’ और ‘क्रिमिनल जस्टिस’ जैसी सीरीज़ ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया था. पंकज त्रिपाठी को ‘मिमी’ में उनकी परफॉर्मेंस के लिए 69वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड मिला था.