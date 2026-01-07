राजामौली का पुराना पोस्ट वायरल निर्देशक ने भगवान राम को लेकर कहा था 'वो मुझे पसंद नहीं...कृष्ण पर कही थी ये बात'

SS Rajamouli Controversy Remark On Lord Ram: एसएस राजामौली की आगामी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है, जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं.

January 7, 2026
By Shilpi Singh
SS Rajamouli Controversy Remark On Lord Ram: टॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली की आगामी फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है, जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का बजट बहुत बड़ा है और राजामौली अपनी भव्य कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं, इसलिए फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. हाल ही में रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित फिल्म के पहले लुक और टीज़र के लॉन्च ने उत्साह को और बढ़ा दिया, क्योंकि दुनिया भर से प्रशंसक इस कार्यक्रम को देखने के लिए एकत्रित हुए थे.

जब हनुमान पर बोले थे राजामौली

भव्य लॉन्च के दौरान, एक बड़ी तकनीकी खराबी के कारण टीम टीज़र नहीं चला पाई. राजामौली काफी परेशान दिखे और उन्होंने अपने पिता द्वारा भगवान हनुमान के आशीर्वाद के बारे में कही गई बातों का जिक्र किया. बार-बार आ रही तकनीकी खराबी से निराश होकर उन्होंने भावुक होकर कहा कि वे भगवान में विश्वास नहीं करते और सवाल उठाया कि क्या हनुमान जी सचमुच टीम की मदद कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की हनुमान जी के प्रति श्रद्धा का भी जिक्र किया और कहा कि वे टीज़र चलाने की दोबारा कोशिश करेंगे.

एसएस राजामौली और विवाद

पौराणिक कथाओं और इतिहास पर आधारित मेगा हिट फिल्में बनाने वाले एसएस राजामौली अक्सर सार्वजनिक रूप से आध्यात्मिकता और आस्था के बारे में अपने विचार खुलकर व्यक्त करते रहे हैं, जिससे विवाद भी खड़ा होता रहा है. ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने भगवान राम के बारे में कुछ ऐसा लिखा था जो अब विवाद का रूप ले रहा है.

भगवान राम कभी पसंद नहीं आए

दरअसल एसएस राजामौली ने 2011 में राम नवमी के अवसर पर उन्होंने ट्विटर (अब X नाम से जाना जाता है) पर एक प्रशंसक के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें भगवान राम कभी पसंद नहीं आए और भगवान कृष्ण उनके सर्वथाओं में सर्वथा प्रिय हैं और उस समय, यह उनकी व्यक्तिगत पसंद की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति थी.

रामायण की पौराणिक कथाओं पर लेकर आ रहे हैं वाराणसी

राजमौली का करियर अब उन्हें उनकी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वाराणसी की ओर ले जा रहा है, जो रामायण की पौराणिक कथाओं पर आधारित है और जिसमें सुपरस्टार महेश बाबू रुद्र की भूमिका निभा रहे हैं, जो भगवान राम पर आधारित बताई जा रही है. पुराना X पोस्ट विवाद का कारण बन गया है. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि राजामौली नास्तिक होने के बावजूद हिंदू पौराणिक कथाएं हमेशा आकर्षित करही रही हैं. राजामौली की फिल्में, जिनमें बाहुबली और आरआरआर शामिल हैं, जिन्हें वैश्विक पहचान मिली, अमर चित्र कथा, महाभारत और रामायण से प्रेरित धर्म और विचारों पर आधारित हैं.

Shilpi Singh

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

