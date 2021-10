Rajinikanth Throwback Video With Aishwarya Rai: साउथ एक्टर (South Actor) और सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) हर घर में पहचाने जाते हैं और उनके फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं. रजनीकांत (Rajinikanth) की हर फिल्म पर्दे पर धमाका करती है और सालों से वो अपने फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. ऐसे में सालों पहले रजनीकांत (Rajinikanth) की सुपरहिट फिल्म ‘रोबोट’ (Robot) में काम किया था जिसमें उनके साथ 23 साल छोटी ऐश्वर्या राय (Aishwarya rai) नजर आई थी और इस दौरान उनके एक फैन ने एक्टर का इस बात पर मजाक उड़ा दिया था कि किसी और के साथ नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय (Aishwarya rai) के साथ फिल्म कर रही हैं.Also Read - Kajal Aggarwal की फिल्म 'उमा' का First Look जारी, यह आपके जीवन का एक टुकड़ा है... See Poster

रजनीकांत (Rajinikanth)ने बताया कि ये किस्सा बेंगलुरु का है, वे अपने बड़े भाई से मिलने के लिए गए थे. जहां उनके पड़ोस में एक राजस्थानी फैन रहता था, वह रजनी से मिलने आया और उम्र करीब 60 साल थी. जब उसने थलाइवा को देखा तो कहा- 'और रजनी क्या हाल, बाल-वाल सब क्या हो गया'. इस पर रजनीकांत ने जवाब दिया- 'झड़ गया, छोड़ दो. इसके बाद उन्होंने पूछा – 'अब रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे हो? तब रजनीकांत ने उनसे कहा- अभी एक फिल्म में काम कर रहा हूं'.

इस बीच फैन ने फिर पूछा कि अच्छा कौन सी फिल्म है, तब रजनीकांत ने बताया कि रोबोट, फिर उन्होंने हीरोइन के तौर पर ऐश्वर्या का नाम लिया. फैस हैरान होकर बोला वाह कमाल की लड़की है, फैंटास्टिक लेकिन हीरो कौन है. रजनी ने कहा ‘मैं हूं हीरो’.. इतना सुनते ही फैन के होश उड़े और वो बोला ‘तुम हो हीरो, हालांकि इस दौरान उसके बच्चे कह रहे थे कि हां पापा यही है हीरो…उन्होंने रजनीकांत को थोड़ी देर तक घूरा और फिर वो वहां से चले गए. जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने कहा ‘क्या हो गया यार ऐश्वर्या राय। अभिषेक बच्चन को क्या हो गया, अभिषेक छोड़ो यार अमिताभ साब को क्या हो गया। हीरोइन इसके साथ’.