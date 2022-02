Deepika Padukone-Ranbir Kapoor Breakup And Cheating: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का अफेयर एक समय बॉलीवुड की सबसे चर्चित खबर हुआ करता था. रणबीर और दीपिका एक ऐसी जोड़ी है जिनकी पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे केमिस्ट्री लोगों को रास आती है और इन दोनों की लव स्टोरी साल 2007 में शुरू हुई थी लेकिन साल 2009 में दोनों का ब्रेकअप हो गया. (Deepika Padukone-Ranbir Kapoor Breakup) माना जाता है कि इन दोनों के प्यार में बीच में कोई औऱ नहीं बल्कि कैटरीना कैफ आई थी. जहां एक ओर दीपिका ने स्वीकार किया कि वह डिप्रेशन में चली गई थीं तो वहीं रणबीर ने एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका से अलग होने की वजह का खुलासा किया था. (Ranbir Kapoor Accepted He Cheated On Deepika) Also Read - 'RRR' से लेकर सलमान खान की 'टाइगर 3' तक, यूक्रेन में शूट हो चुकी हैं Bollywood की ये मशहूर फिल्में

हां मैने चीटिंग की थी- रणबीर कपूर

रणबीर कपूर ने 2011 में ‘स्टारडस्ट मैगजीन’ को दिए गए इंटरव्यू में एक्टर ने स्वीकार किया था कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को अपने रिलेशनशिप में धोखा दिया है. गौरतलब है कि दोनों लंबे समय तक रिश्ते में थे. रणबीर ने यह बात तब स्वीकार की थी, जब दीपिका ने उन पर धोखा देने की बात कही थी. रणबीर बोले थे कि उन्हें कभी यह समझ नहीं आया कि वे अपने रिश्ते में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. इंटरव्यू में रणबीर ने भी चीटिंग की बात को माना था और कहा था, ‘हां मैने चीटिंग की थी क्योंकि मैं तब मैच्योर नहीं था. मैंने कुछ सिचुएशन्स का फायदा उठाया था. यह सब बातें आपको तब समझ आती हैं जब आप उम्र में बड़े हो जाते हैं’. ऐसा माना जाता है कि कैटरीना कैफ के साथ उस वकत रणबीर कपूर रिश्ते में थे. Also Read - Gangubai Kathiawadi BO Collection: पहले दिन 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने कमाए इतने करोड़, जानें कलेक्शन

दीपिका को छोट कैटरीना पर आया था दिल

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर 2007 में फिल्म ‘बचना-ए- हसीनों’ के दौरान करीब आए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने रणबीर के नाम का टैटू भी बनवाया था, जो आज भी उनकी गर्दन के बैक पर देखा जा सकता है. हालांकि 2010 आते-आते दोनों का ब्रेकअप हो गया था, दीपिका ने कहा था ‘मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और यही वो वक्त था जब सारे इमोशन भुलाकर मैंने उससे अलग होने का फैसला लिया था’. Also Read - विद्युत जामवाल ने -8 डिग्री टेंपरेचर में बर्फ से जमी झील में कूद पड़े, कारनामा देख फैंस बोले 'आप ही हैं सुपरहीरो'