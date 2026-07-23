पेपर लीक करवा कर पास होते थे Salman Khan, खुद खोला था राज...सलीम खान हो गए थे हैरान

Salman Khan Passed Using Leaked Paper: सलमान खान ने हाल ही में NEET पेपर लीक विवाद पर अपनी बात रखी है जिसके बाद फैंस उनके पुराने वीडियो शेयर करके उनपर सवाल उठा रहे हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 23, 2026, 2:23 PM IST
पेपर लीक करवा कर पास होते थे Salman Khan, खुद खोला था राज...सलीम खान हो गए थे हैरान

Salman Khan Passed Using Leaked Paper: बुधवार रात बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने कथित NEET पेपर लीक विवाद और देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर अपनी बात रखी और उन्होंने उन छात्रों का समर्थन किया जो इस विवाद के खिलाफ विरोध कर रहे थे. पेपर लीक को “बहुत गंभीर मुद्दा” बताते हुए, एक्टर ने 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों को लगी चोटों पर दुख जताया और कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. ऐसे में उनके इस बयान से ऑनलाइन चर्चा शुरू हो गई और कई लोगों को सलीम खान की वह मज़ेदार कहानी भी याद आ गई जो उन्होंने सलमान और उनके स्कूल के दिनों में लीक हुए परीक्षा के पेपरों के बारे में सुनाई थी. आइए जानते हैं क्या है वो पूरा किस्सा.

गणेश की इज्जत घर में मुझसे ज्यादा

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ऐसे में जैसे ही सलमान का पोस्ट वायरल हुआ, फैंस को सलीम खान की एक मज़ेदार कहानी याद आ गई, जो उन्होंने 2020 में ‘द कपिल शर्मा शो’ पर सुनाई थी. इस एपिसोड में सलमान खान, अरबाज़ खान और सोहेल खान भी शामिल थे. इस घटना को याद करते हुए सलीम ने बताया कि गणेश नाम का एक व्यक्ति था, जब भी वह उनके घर आता था, तो उसका हमेशा गर्मजोशी से स्वागत होता था और उसकी इज्जत घर में मुझसे कही ज्यादा थी.

परीक्षा का पेपर लीक होता था, तो वह इनको लाके देता था

सलीम ने इस कहानी के बारे में बात करते हुए बताया कि जब वो घर पर होते थे तो इस दौरान अचानक घर में शोर होने लगता था कि ‘गणेश आया है’, ‘गणेश को चाय पिलाओ’, ‘अरे, गणेश के लिए कुर्सी ले आओ बैठने के लिए’…मैंने कहा ये गणेश कौन है? मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको इस घर में’. इसके बाद सलीम ने बताया कि कि आखिर क्यों इस शख्स को इतनी इज्जत मिलती थी. दरअसल ‘मुझे पता चला कि जब परीक्षा का पेपर लीक होता था, तो वह इनको लाके देता था’.

कौन लेता था पेपर लीक वाले पेपर

जब दर्शक ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे, तो सोहेल खान ने मज़ाक में कहा कि अब परिवार के राज़ खुल रहे हैं. कपिल शर्मा ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, “सोहेल भाई, आप तो बड़े शरारती रहे हैं फिर सलमान ने मुस्कुराते हुए माना, “नहीं, वह कहानी मेरे बारे में थी’. आपको बता दें ये शो सोनी टीवी पर आया था और इसमें सलमान के संग सोहेल,अरबाज और सलीम खान शामिल हुए थे.

सोशल मीडियी पर सलमान का उड़ा मजाक

सोशल मीडिया पर वीडियो के दोबारा सामने आते ही, लोगों ने तुरंत एक्टर के दोहरे चरित्र पर सवाल कर रहे हैं. X पर एक और यूज़र ने कहा, “इंटरनेट सच में कर्मा (कर्मों का फल) वाली जगह है. एक इंटरनेट यूज़र ने कहा, ‘सेलेब्स और उनका पाखंड’. एक ने कहा, ‘भारत एक कॉमेडी देश है। यहां आप पेपर लीक कर सकते हैं और फिर उस पर मज़ाक भी उड़ा सकते हैं (और सबसे बड़ी बात, बिना किसी सज़ा के) असल में, युवाओं को इस बात पर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन शो में मौजूद सभी लोग हंस रहे थे’.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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