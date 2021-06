Kaun Banega Crorepati Sara Ali Khan Throwback Video Where She Seen With Dad Saif Ali Khan And Amitabh: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 13’ (Kaun Banega Crorepati 13) एक बार फिर से शुरु होने वाला है, ऐसे में बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) एक बार फिर से आपका हॉट सीट पर इंतजार करने वाले हैं. इसी दौरान सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की बेटी सारा अली खान (Sara Ali Khan) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बेहद क्यूट लग रही हैं और प्यार अमिताभ (Amitabh Bachchan) को नमस्ते कर रही हैं. Also Read - शादी करने से पहले Kareena Kapoor ने ननद सबा को लिखा था खास नोट, 11 सालों बाद किया शेयर

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के फेमस शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega crorepati) के सेट का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और प्रीती जिंटा (Preity Zinta) शो में कंटेस्टेंट के तौर पर अमिताभ के सामने बैठे नजर आ रहे हैं.



सारा अली खान (Sara Ali Khan) को देख अमिताभ (Amitabh Bachchan) पूछते हैं, ‘वह कैसी हैं, इस पर सारा कहती हैं मैं ठीक हूं. फिर आदाब करने को कहते हैं. सारा बड़े प्यार से आदाब करती हैं और अमिताभ भी उन्हें ठीक उसी अंदाज में जवाब देते हैं. फिर अमिताभ कहते हैं वो साथ में अपनी दोस्त पश्मीना को लेकर आई हैं तो सारा कहती हैं हां.’