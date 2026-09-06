SRK vs Underworld: जब शाहरुख खान ने गैंगस्टर की धमकी का दिया था बेबाक जवाब, बोले 'मुझे गोली मार दो'

Shah Rukh Khan Underworld Threat: डायरेक्टर संजय गुप्ता ने उस समय के बारे में बात की है जब अंडरवर्ल्ड ने शाहरुख खान को धमकी दी थी.

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Shah Rukh Khan Underworld Threat: बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था जब कई एक्टर्स और फिल्ममेकर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलती थीं, जिससे यह इंडस्ट्री के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था. शाहरुख खान भी इससे अछूते नहीं थे. आज उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक माना जाता है, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में उन्हें भी अपने प्रोफेशनल फैसलों को लेकर धमकियों और दबाव का सामना करना पड़ा था.

मैं एक पठान हूं, अगर चाहो तो मुझे गोली मार दो

‘हुसैन ज़ैदी फाइल्स’ पॉडकास्ट पर बात करते हुए, डायरेक्टर संजय गुप्ता ने शाहरुख़ के उस रिएक्शन को याद किया जब वे ऐसी स्थिति में फंस गए थे. फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान ही वो अकेले व्यक्ति थे, जिन्हें जब धमकी मिली तो उन्होंने कहा, ‘मैं कभी भी वो फिल्म या शो नहीं करूंगा, मैं एक पठान हूं, अगर चाहो तो मुझे गोली मार दो. मैं तुमसे डरता नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे लिए शो करूंगा. असल में उन्होंने उनका सम्मान हासिल किया, उन्हें भी शायद यह महसूस हुआ होगा कि कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है…” गुप्ता ने बताया.’ हालांकि, उन धमकियों को एक्टर आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते थे. बताया जाता है कि उस दौरान उन्हें कई सालों तक पुलिस सुरक्षा दी गई थी.

अबू सलेम के साथ कथित बातचीत?

अनुपमा चोपड़ा ने अंडरवर्ल्ड के साथ शाहरुख के अनुभवों का भी ज़िक्र किया है. अपनी किताब ‘किंग ऑफ़ बॉलीवुड: शाहरुख खान एंड द सिडक्टिव वर्ल्ड ऑफ़ इंडियन सिनेमा’ में उन्होंने 1990 के दशक में एक्टर को मिली धमकियों के बारे में लिखा है. चोपड़ा के मुताबिक, 1997 में जब शाहरुख महेश भट्ट की फ़िल्म ‘डुप्लीकेट’ पर काम कर रहे थे, तब उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं. कहा जाता है कि महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी राकेश मारिया ने भट्ट को एक्टर पर मंडरा रहे संभावित ख़तरे के बारे में आगाह किया था, जिसके बाद शाहरुख को एक पर्सनल बॉडीगार्ड दिया गया था. चोपड़ा ने शाहरुख और गैंगस्टर अबू सलेम के बीच हुई कथित टेलीफ़ोन बातचीत का भी ज़िक्र किया है और उनके मुताबिक, जब शाहरुख ने सलेम के करीबी एक प्रोड्यूसर की फ़िल्म में काम करने से मना कर दिया, तो सलेम ने एक्टर से तीखी बात की और उन्हें अपशब्द कहे थे.