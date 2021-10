When Shah Rukh Khan was fined Rs 1.5 lakh by Sameer Wankhede: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) 2 अक्टूबर से जेल में बंद है और हर दिन उनके केस से जुड़ी नई जानकारी सामे आती रहती है. इसी बीच उन्हें गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) भी जमकर छाए हुए हैं और विवादों में फंसते हुए नजर आ रेह हैं. ऐसे में अब समीर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों चर्चा में आ गई हैं. वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी की समीर और शाहरुख खान का आमना-सामना पहले भी हो चुका है.Also Read - नहीं! कहीं नहीं गया है Sidharth Shukla अपनी Shehnaaz को छोड़कर...एक्ट्रेस बोलीं- तू यहीं है

एक रिपोर्ट के अनुसार आज से 10 साल पहले साल 2011 में समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने कार्रवाई की थी, दरअसल शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपने परिवार के साथ लंदन और हॉलैंड से वेकेशन मनाकर भारत लौटे थे, उन दिनों समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) कस्टम डिपार्टमेंट में हुआ करते थे और उन्होंने एयरपोर्ट पर शाहरुख खान को रोका था.

यही नहीं शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पर लिमिट से ज्यादा सामान लाने के लिए डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इस मामले के खत्म होने के बाद अब 10 साल बाद दोबारा दोनों का आमना-सामना हुआ है. बात करें आर्यन के केस की तो आज इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी हैं, आज फिर आर्यन की ज़मानत पर फैसला होगा कि उन्हें रिहाई मिलेगी या कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा इस पर फैसला होगा.