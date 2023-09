अंडरवर्ल्ड के आगे भी नहीं झुका Jawan, धमकी मिलने पर Shahrukh Khan ने कहा था- 'गोली मार दो लेकिन...'

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म ‘जवान’ (Jawan) रिलीज होने के बाद से थिएटर्स में गदर मचा रही है. जवान ने सिर्फ तीन दिनों भीतर ही दुनियाभर में 300 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है. शाहरुख खान के इस तूफान के बीच हाल ही में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने किंग खान की तारीफ करते हुए बताया कि उनके करियर में चुनौतियों का सामना करने में SRK ने किस तरह मदद की. संजय गुप्ता ने हाल ही में ट्विटर (अब X) 90 से दशक का एक किस्सा शेयर किया. संजय गुप्ता ने शाहरुख खान के साहस की तरीफ की, क्योंकि वो इकलौते ऐसे एक्टर थे, जिसने अंडरवर्ल्ड की धमकियों का भी सामना, एक सुपरस्टार की तरह ही किया.

संजय गुप्ता ने अपनी पोस्ट में लिखा, ’90 के दशक में जब फिल्मी सितारों की अंडरवर्ल्ड गुंडई अपने चरम पर थी, शाहरुख खान एकमात्र ऐसे स्टार थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने कहा था कि ‘गोली मारनी है मार दो, पर तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा. मैं पठान हूं’. वो आज भी वैसे ही हैं.’ अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब ‘किंग ऑफ बॉलीवुड: शाहरुख खान एंड द सेडक्टिव वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा’ में अबू सलेम, छोटा राजन और छोटा शकील जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ खान की मुलाकातों की भी जानकारी दी है. अनुपमा चोपड़ा अपनी किताब में बताया कि धमकियों के बावजूद, शाहरुख खान अपना संयम बनाए रखने और तनाव को सुलझाने में कामयाब रहे.