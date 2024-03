Hindi Entertainment Hindi

When Sharukh Khan Says Chaddi Baniyan Bik Jayengi To Afford Three Khans Video Went Viral

'चड्ढी बनियान बिक जाएंगी, तीनों खान को साइन करने में', शाहरुख खान का पुराना Video Viral

Sharukh Khan On Casting Three Khans:

Sharukh Khan On Casting Three Khans: बॉलावुड के तीन खान यानि की सलमान खान (Salman Khan) आमिर खान (Aamir Khan) शाहरुख खान (Sharukh Khan) को आजतक किसी भी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए है. सलमान और शाहरुख ने फिर भी साथ में काम किया है लेकिन आमिर ने शाहरुख खान संग आजतक काम नहीं किया है और आमिर संग सलमान की एक ही फिल्म है वो भी 90 के दौर की. ऐसे में शाहरुख-सलमान, सलमान-आमिर ने कुछ फिल्मों में एक साथ काम किया है, लेकिन उन तीनों को अब तक किसी एक फिल्म में एक साथ नहीं देखा गया है, जिसका फैंस को काफी इंतजार है. ऐसे में हाल ही में जामनगर में हुए अनंत और राधिका की प्री- वेडिंग बैश (Radhika and Anant pre-wedding) में जब तीनों साथ में डांस करते हुए नजर आए तो इस दौरान किंग खान का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि तीनों खान को साइन करने में सबके कपड़े उतर जाएंगे.

शाहरुख-आमिर और सलमान का डांस

हाल ही में जामनगर में हुए अनंत अंबानी के प्री-वेडिंग बैश में कई सारे सितारे शामिल हुए थे और इसमें सलमान,आमिर और शाहरुख खान एक साथ स्टेज पर जमकर डांस करते हुए नजर आए. ऐसे में सोशल मीडिया पर किंग खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि तीनों खानों को एक साथ किसी एक फिल्म के लिए साइन करना काफी मुश्किल है. वहीं अब फैन किंग खान को उनके इस बयान पर अब उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि किंग खान ने तीनों खानों को लेकर क्या कुछ कहा था.

भइया चड्ढी बनियान बिक जाएगी- शाहरुख

ऐसे में अब शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक इंटरव्यू दे रहे हैं. इसी दौरान उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि ‘क्या यह कभी संभव है कि शाहरुख खान,सलमान खा और आमिर खान समेत तीनों खान कभी एक साथ फिल्म फिल्म में नजर आएंगे.’ ऐसे में इस पर शाहरुख खान ने मजेदार अंदाज में कहा कि ‘आप अफोर्ड कर सो तो ऑफर कर दो. भइया चड्ढी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करने में.’

फैंस अब ले रहे हैं मजे

ऐसे में अब जब किंग खान ने ये सबकुछ कहा तो उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही नेटिज़ंस ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि अंबानी ने तीनों खानों को एक साथ मंच पर लाकर उनसे डांस भी करवा लिया. वहीं, एक अन्य ने कहा, “केवल अंबानी ही एक ही समय में तीन खानों का खर्च उठा सकते हैं.