जानें आखिर कौन है श्रद्धा जैन ? इन्हें देखकर पीएम मोदी भी बोल पड़े 'अय्यो'!

Who Is Aiyyo Girl Comedian Shraddha Jain who meets PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एक नेता है जिन्होंने हर किसी के दिल में अपना खास जगह बना ली है और देश-दुनिया के लोग उनसे मिलने का सपना देखते हैं. ऐसे में हाल ही में नरेंद्र मोदी अपने कर्नाटक दौरे के दौरान फिल्म जगत की तमाम हस्तियों से मिले. इस दौरान सोशल मीडिया स्टार श्रद्धा जैन से भी पीएम की मुलाकात हुई. इतना ही नहीं इस दौरान पीएम कांतारा के सुपरस्टार ऋषब शेट्टी, KGF एक्टर यश सहित अन्य कन्नड़ स्टार्स के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची थी. लेकिन आज हम आपको कन्नड़ स्टार्स के बारे में नहीं बल्कि कॉमेडियन श्रद्धा जैन के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर खुद पीएम मोदी के मुंह से Aiyyo निकला था.

श्रद्धा को देखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे पहचान गए थे. इस चीज को देखकर श्रद्धा काफी ज्यादा हैरान रह गई थी. प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद श्रद्धा ने एएनआई से बात की और अपना अनुभव साझा किया. श्रद्धा ने एएनआई से बात करते हुए कहा है कि ‘देश के पीएम से मुलाकात! इस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता वह मुझसे मिले, हमने हाथ मिलाया. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने जैसे ही उन्हें देखा उनके मुंह से पहला शब्द Aiyyo निकला था, जिसे सुनकर वह भी हैरान हो गई थी’.

श्रद्धा ने आगे कहा कि दरअसल, अय्यो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है. सोशल मीडिया पर मेरा नाम ‘अय्यो श्रद्धा’ है. फैक्ट यह है कि पीएम को यह याद रहा. वह कहती हैं कि उनके साथ मेरा मिलना सुखद अनुभव रहा, उन्होंने देश की विविधता और साउथ सिनेमा पर काफी दिलचस्प बातचीत की’.