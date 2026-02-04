Hindi Entertainment Hindi

When Shyam Benegal Reprimanded Neena Gupta Go Sit Quietly And Concentrate On Your Role Actress Recall Before Vadh 2

'जाकर चुपचाप बैठो और अपने रोल पर ध्यान दो', जब श्याम बेनेगल ने नीना गुप्ता को लगाई थी फटकार

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वध 2' को लेकर चर्चा में हैं. इस दौरान एक्ट्रेस ने खुद से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया.

When Shyam Benegal reprimanded Neena Gupta Go sit quietly and concentrate on your role actress recall before vadh 2

बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘वध 2’ के प्रमोशन में बिज़ी हैं. इसी बीच उन्होंने मशहूर फिल्ममेकर श्याम बेनेगल के साथ काम करने को लेकर एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्हें श्याम बेनेगल से सेट पर डांट तक खानी पड़ी थी. इसके अलावा, उन्होंने फिल्मों में डायलॉग और खामोशी की अहमियत पर खुलकर बात की.

एक एक्टर को कितनी काम करने की कितनी आजादी होती है?

जब नीना गुप्ता से पूछा कि क्या बिना डायलॉग बोले, सिर्फ खामोशी के जरिए अभिनय करना किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ी आजादी होती है? तो इस सवाल पर नीना गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा, ”मैं इसे आजादी या बोझ की तरह नहीं देखतीं. मेरे लिए यह किरदार और काम का ही हिस्सा होता है. सीन को कैसे निभाना है, यह निर्देशक की सोच पर निर्भर करता है और कलाकार को उस पर भरोसा करना चाहिए.”

एक डायरेक्टर के दिमाग में चलता रहता है फिल्म का एक-एक शॉट

उन्होंने फिल्म ‘वध 2’ का एक उदाहरण देते हुए कहा, ”फिल्म में एक सीन है, जहां मैं लंबे समय तक एक कॉरिडोर में चलती रहती हूं. उस दौरान मेरे मन में भी सवाल आया कि आखिर मुझे इतनी देर तक चलते हुए क्यों दिखाया जा रहा है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि निर्देशक हर फ्रेम के पीछे एक सोच रखता है. दर्शकों को शायद वह बात तुरंत न समझ आए, लेकिन उस सीन का असर कहानी पर गहरा है. मेरा मानना है कि कई बार बिना कुछ बोले भी किरदार बहुत कुछ कह जाता है.”

अनुशासित निर्देशक थे श्याम बेनेगल

इसके बाद, नीना गुप्ता ने अपने करियर के शुरुआती दौर का एक किस्सा साझा किया, जब वह दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल के साथ काम कर रही थीं. उन्होंने कहा, ”आज के समय में कई अभिनेता निर्देशक से बहस करते हैं, कभी सही वजह से तो कभी गलत वजह से, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. उस दौर में कलाकार अपने निर्देशक से डरते थे और उनकी बात को आखिरी मानते थे.”

कलाकारों को डायरेक्टर की सोच पर भरोसा रखना चाहिए

नीना गुप्ता ने बताया, ”एक बार मैंने श्याम बेनेगल को एक डायलॉग को अपने तरीके से बोलने का सुझाव दिया. इस पर श्याम बेनेगल ने मुझे साफ शब्दों में कहा कि जाकर चुपचाप बैठो और अपने किरदार पर ध्यान दो.”

नीना गुप्ता इस अनुभव को एक बड़ी सीख के तौर पर देखती हैं. उन्होंने कहा, ”एक अभिनेता सिर्फ अपने रोल के बारे में सोचता है, लेकिन निर्देशक के दिमाग में पूरी फिल्म चल रही होती है. कहानी कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी, और हर सीन का क्या मतलब होगा, यह सब निर्देशक बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए कलाकार को निर्देशक की सोच पर भरोसा करना चाहिए और उसी के अनुसार अपना काम करना चाहिए.”

Add India.com as a Preferred Source

‘वध 2’ 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

(इनपुट एजेंसी)