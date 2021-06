Sidharth Shukla And Monalisa Viral Video On Daning Song Resham Ka Rumal See Viral Video: बिग बॉस 13 (Bigg Boss) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और भोजपुरी ऐक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) दोनों ही इन दिनों अपने काम में बेहतरीन कर रहे हैं. जहां मोनालिसा (Monalisa) टीवी शो में काम कर रही हैं वहीं सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) इस वक्त ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3’ के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं. Also Read - Sidharth Shukla ने Kissing सीन को लेकर किए अहम खुलासे, Broken But Beautiful 3 में हुए रोमांटिक-VIDEO

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) इन दिनों 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 (Broken Butt Beautiful 3)' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ऐसे में अब सिद्धार्थ का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मोनालिसा (Monalisa) और वो जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि ये गाना इला अरुण का था और इसका नाम था 'रेशम का रुमाल' (Resham Ka Rumal) और ये गाना सुपरहिट हुआ था.

वीडियो में सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) तो पहचान में आ रहे हैं, लेकिन मोनालिसा (Monalisa) को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है. मोनालिया (Monalisa) इस वीडियो में घाघरा पहनकर डांस कर रही हैं और बेहद कमाल की लग रही हैं. मोनालिसा और सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) पर पिक्चराइज किया ये गाना खूब हिट हुआ था.