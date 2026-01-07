Sharmila Tagore की वजह से टूटा था सिमी ग्रेवाल और मंसूर अली पटौदी का रिश्ता, कहा 'घर आकर तोड़ा था रिश्ता'

  • Hindi
  • When Simi Garewal Spoke About Mansoor Ali Khan Breaking Up With Her After Meeting Sharmila Tagore Know Their Story

Simi Garewal Affair With Mansoor Ali Khan Pataudi: सिमी गरेवाल 1960 और 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक सनसनी थीं. एक सैन्य परिवार में जन्मीं सिमी इंग्लैंड में पली-बढ़ीं और उनके व्यक्तित्व ने कई लोगों को प्रभावित किया. सिमी की शानदार अंग्रेजी बोलने की क्षमता के कारण ही अभिनेत्री को अंग्रेजी भाषा की फिल्म ‘टार्ज़न गोज़ टू इंडिया’ में काम करने का पहला मौका मिला और मनोरंजन जगत में कदम रखने के बाद सिमी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपने पेशेवर जीवन की तरह ही सिमी गरेवाल का निजी जीवन भी हमेशा चर्चा का विषय रहा, खासकर कुछ बेहद सफल पुरुषों के साथ उनके संबंध.

मंसूर अली खान पटौदी संग रहा अफेयर

जिन पुरुषों के साथ उन्होंने डेट किया, उनमें से पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी के साथ उनका अफेयर काफी चर्चा का विषय रहा. बताया जाता है कि दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से मिलने से पहले मंसूर सिमी के प्यार में पागल थे. क्रिकेट और मनोरंजन जगत को उनके बारे में पता था क्योंकि सिमी अक्सर उनके मैच देखने जाती थीं और मंसूर उन्हें शूटिंग पर जाकर सरप्राइज देते थे.

शर्मिला की वजह से टूटा सिमी संग रिश्ता

हालांकि जब मंसूर की मुलाकात बंगाली सुंदरी शर्मिला टैगोर से हुई तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि वह उनके आकर्षण से बच नहीं पाए. जल्द ही, उनका झुकाव शर्मिला की ओर होने लगा, लेकिन उन्होंने सिमी को नहीं छोड़ा. एक जेंटलमैन की तरह, मंसूर ने शर्मिला को डेट करने से पहले सिमी से ब्रेकअप कर लिया. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंसूर शर्मिला के बारे में बताने के लिए सिमी के अपार्टमेंट गए थे. मंसूर को देखकर सिमी ने उन्हें नींबू पानी दिया, लेकिन एक घूंट लेने से पहले ही उन्होंने कहा ‘मुझे माफ करना, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे कोई और मिल गया है’.

‘रेंडेज़वस विद सिमी गरेवाल’ में आया कपल

सिमी को आने वाली स्थिति का आभास हो गया था, इसलिए उसने अपना संयम बनाए रखा, कोई हंगामा नहीं किया और मंसूर के साथ लिफ्ट तक गई. मंसूर ने उसे आने से मना किया था, लेकिन वह उसके साथ बाहर गई और लिफ्ट के पास शर्मिला को इंतजार करते देखा. दोनों महिलाएं चुपचाप एक-दूसरे को देखती रहीं. कई साल बाद, सिमी गरेवाल ने होस्टिंग की भूमिका निभाई और मंसूर अली खान और उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर को अपने टॉक शो ‘रेंडेज़वस विद सिमी गरेवाल’ में आमंत्रित किया था.

मेरी शूटिंग पर आते थे मंसूर

सिमी ने पटौदी परिवार से अपनी मुलाकात के बारे में लिखा और बताया कि कैसे वह और मंसूर एक रिश्ते में थे और कहा कि ‘पटौदी परिवार से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है. मंसूर और मैं तब एक-दूसरे को डेट करते थे जब वह भारतीय कप्तान थे, वह हमेशा सहज स्वभाव के थे और मेरी शूटिंग पर आते थे. शर्मिला टैगोर से हमारी अच्छी दोस्ती और सहकर्मी का रिश्ता था और फिर, ज़ाहिर है, उनकी मुलाकात हुई और बाकी तो आप जानते ही हैं.

