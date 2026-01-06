By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते...': जब स्मिता पाटिल ने बॉलीवुड में महिलाओं के साथ बर्ताव पर उठाए थे सवाल
Smita Patil On Bollywood Treatment Of Women: स्मिता पाटिल ने एक बार खुले तौर पर सवाल उठाया था कि फिल्मों में महिलाओं को किस तरह से वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि अधिक दर्शकों को आकर्षित किया जा सके
Smita Patil On Bollywood Treatment Of Women: महिलाओं के वस्तुकरण पर चर्चा आम होने से बहुत पहले ही, स्मिता पाटिल इस व्यवस्था पर सवाल उठा रही थीं. ऐसे समय में जब फिल्मों को बेचने का सबसे आसान तरीका ग्लैमर को माना जा रहा था, स्मिता ने दृढ़ता से अपनी बात रखी और खुलकर बताया कि सिनेमा में महिलाओं का इस्तेमाल मार्केटिंग टूल के रूप में कैसे किया जा रहा है. स्मिता पाटिल ने ऐसी फिल्में चुनीं जो वास्तविक लोगों, वास्तविक संघर्षों और वास्तविक भावनाओं को दर्शाती थीं. समानांतर सिनेमा में उनके काम ने पर्दे पर महिलाओं के चित्रण और चित्रण के तरीके को बदल दिया. भूमिका, मंथन, आक्रोश, अर्ध सत्य और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों ने महिलाओं को सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि स्वायत्तता, शक्ति और आंतरिक संघर्ष से भरपूर दिखाया और पर्दे के बाहर भी, स्मिता निडर थीं.
‘हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते’
एक थ्रोबैक इंटरव्यू में, उन्होंने खुले तौर पर इस मानसिकता की आलोचना की कि फिल्मों को भीड़ खींचने के लिए अर्ध-नग्न महिलाओं की आवश्यकता होती है उन्होंने कहा, ‘हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते उसे कुछ होने भी वाला नहीं है लेकिन औरत को नंगा दिखाएंगे तो उनको लगता है सौ लोग और आ जाएंगे. हिंदुस्तान के दर्शकों पर ये बात फोर्स की गई है कि देखिए जी, इसमें सेक्स है. आधे नंगे शरीर हैं तो आप फिल्म देखने के लिए आइए. ये एक है. ऐसी रवैया बन गई है जो बहुत गलत है. फिल्म अगर चलनी है, तो फिल्म जो है, अगर सच्चे दिल से एक बात कह रही है, तो सिर्फ ऐसी फिल्म चलेगी.’
स्मिता पाटिल अर्थपूर्ण फिल्में चुनने के लिए जानी जाती थीं
इस बयान से स्मिता ने न सिर्फ फिल्म निर्माताओं पर सवाल उठाया, बल्कि उस व्यापक सोच पर भी सवाल उठाया जो मानती थी कि दर्शकों को सिर्फ महिलाओं की कामुक छवियों से ही आकर्षित किया जा सकता है और उन्होंने दोहरे मापदंड को स्पष्ट रूप से उजागर किया. महिलाओं का बार-बार इस्तेमाल टिकट बेचने के लिए किया जाता था, उनकी आवाज़ को और भी मज़बूत बनाने वाली बात यह थी कि उन्होंने जो कहा, उसे खुद भी अपनाया. स्मिता पाटिल अर्थपूर्ण फिल्में चुनने के लिए जानी जाती थीं. भूमिका, मंथन, आक्रोश, अर्ध सत्य और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों के साथ वे भारत के समानांतर सिनेमा का एक सशक्त हिस्सा बन गईं. इन फिल्मों में सच्ची कहानियाँ और सशक्त किरदार दिखाए गए, खासकर वे महिलाएं जो सामाजिक दबाव, सत्ता और अन्याय से जूझ रही थीं. दुर्भाग्यवश, उनका जीवन असमय ही समाप्त हो गया. स्मिता पाटिल का निधन 13 दिसंबर 1986 को महज 31 वर्ष की आयु में अपने बेटे को जन्म देने के दौरान हुआ और उनकी मृत्यु से फिल्म जगत को गहरा सदमा लगा और एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे आज तक भरा नहीं जा सका है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें