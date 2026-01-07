  • Hindi
जब Sonu Nigam ने 27 साल पहले आए गाने 'संदेशे आते हैं' के लिए रिजेक्ट किया था ये बड़ा अवॉर्ड, जानें क्या थी वजह

Sonu Nigam Rejected Award For Sandese Aate Hai: सोनू निगम को 1997 के हिट गाने 'संदेशे आते हैं' के लिए सम्मानित किया जाना था, लेकिन गायक ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था.

Sonu Nigam Rejected Award For Sandese Aate Hai: सोनू निगम एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली गायकों में से एक माने जाने वाले सोनू ने अपने पेशेवर गायक के करियर की शुरुआत डीडी नेशनल के शो ‘तलाश’ (1992) के लिए ‘हम तो छैला बन गए’ गीत गाकर की थी. तीन दशकों से अधिक के अपने करियर में सोनू ने हिंदी सिनेमा को कई हिट गाने दिए हैं. सोनू ने अपने सभी गानों के साथ पूरा न्याय किया है, लेकिन जे.पी. दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ का टाइटल ट्रैक ‘संदेशे आते हैं’ ही वो गाना था जिसने सोनू को हिंदी सिनेमा के सबसे बहुमुखी गायकों में से एक बना दिया. इस गाने में अपने खास भावनात्मक स्पर्श को जोड़ने के लिए सोनू की खूब तारीफ हुई थी.

फिल्मफेयर पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया

सोनू को ‘संदेशे आते हैं’ गाने में उनकी गायकी के लिए खूब सराहना मिली, लेकिन उन्होंने इस गाने के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया. इसके पीछे का कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे. दरअसल, जब सोनू को पता चला कि उनका नाम पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या उनके सह-गायक रूप कुमार राठौड़ को भी यह पुरस्कार मिलेगा. चूंकि दोनों गायकों ने यह गाना गाया था, इसलिए सोनू को लगा कि दोनों ही इस सम्मान के हकदार हैं.

रूप कुमार राठौड़ को नहीं मिला सम्मान तो खुद भी हुए बाहर

एक थ्रोबैक इंटरव्यू में, सोनू ने एक बार उसी के बारे में बात की थी और खुलासा किया था कि उन्होंने पुरस्कार क्यों अस्वीकार कर दिया और कहा ‘मैं मड आइलैंड में शूटिंग कर रहा था और मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने कहा, ‘तेरे को संदेशे आते हैं के लिए अवॉर्ड मिल रहा है’, तुम्हें जरूर जाना चाहिए. मैंने रूप कुमार राठौड़ जी से पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है, उनको नॉमिनेट किया आपने, उन्होंने कहा नहीं, तो मैं बोला फिर मैं अवॉर्ड लूंगा ही नहीं. एक गाने को दो लोगों ने गाया है, सोनू निगम को नॉमिनेट किया आपने, मैं बोला मैं आ सकता हूं तो भी नहीं आऊंगा.’

जल्द आने वाली है बॉर्डर 2

बॉर्डर फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी और अब निर्माता अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इसकी सीक्वल, बॉर्डर 2 लेकर वापस आ गए हैं. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के साथ मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी नजर आएंगी. फिल्म का टाइटल ट्रैक, ‘घर कब आओगे’, मिथुन द्वारा रीक्रिएट किया गया और रूपकुमार राठौड़, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने इसे गाया है.

