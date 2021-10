Shahrukh Khan Talking About Son Aryan Khan: रेव पार्टी और ड्रग्स मामले में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन (Aryan Khan) इन दिनों जेल की हवा काट रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों तक वो जेल में ही रहेंगे. वहीं एनसीबी द्वारा ड्रग्स मामले में आर्यन को हिरासत में लिए जाने के बाद से शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल सिमी ग्रोवर के टॉक शो में पहुंच शाहरुख खान ने अपने बेटे की परवरिश को लेकर काफी कुछ कहा था, जिसे लेकर अब लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैंAlso Read - Saif-Kareena Anniversary: सैफ से शादी करने के लिए घर से भागना चाहती थी करीना कपूर, फिल्मी है लव स्टोरी

शाहरुख (Shahrakuh Khan) और उनकी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) का एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें ये कपल सिमी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू दे रहा है और इसी दौरान सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) ने शाहरुख (Shahrakuh Khan) ने पूछा कि ‘मुझे लगता है कि आप अपने बेटे को बिगाड़ने वाले हैं’. इस पर किंग खान ने कहा कि ‘वह चाहते हैं कि आर्यन वो सारे काम करे जो वह अपनी टीनएज में नहीं कर सके, वो ड्रग्स ले, सेक्स करे और लड़कियों के साथ घूमे और जितना चाहे स्मोक करे’. Also Read - Bigg Boss 15: अफसाना खान ने की अकासा के साथ कि 'गंदी हरकत', फाड़ी दी शर्ट और दे मारी लात

Seriously Shahrukh Khan!! @narcoticsbureau

Today he has been arrested pic.twitter.com/1WfZkNkvSC

— Priya Kulkarni October 3, 2021