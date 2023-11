'वापस घर लौट जाओ और इडली बेचो', कोई नहीं बनना चाहती थी हीरोइन...आज करते हैं करोड़ों की कमाई

Hindi Entertainment Hindi

When Suniel Was Advised By A Critic Go Back To Selling Idlis Know Earn Millions

'वापस घर लौट जाओ और इडली बेचो', कोई नहीं बनना चाहती थी हीरोइन...आज करते हैं करोड़ों की कमाई

फोटो में दिख रहा ये बच्चा आज बॉलीवुड का बड़ा स्टार है और साल के 100 करोड़ से अधिक की कमाई करता है.

Know The Life Story OF Sunil Shetty: आज हम आपको एक ऐसे बॉलीवुड स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो एक डायरेक्टर ने उनका लुक देखकर उन्हें इडली बेचने की सलाह दे डाली थी. 90 के दशक की कई हीरोइनों ने उनके साथ काम करने से इंकार कर दिया था. इस एकटर ने कई रिजेक्शन झेले, लेकिन बाद में अपनी ज़बरदस्त फ़िटनेस से बॉलीवुड के पहले एक्शन स्टार बने. आज हम आपको इस स्टार के बारे में इसलिए बता रहे है क्योंकि आज के दौर में वो करोड़ों में खलेते हैं और मुंबई में इनका अरबों का कारोबार भी है. चलिए अब आपको ज़्यादा सस्पेंस में न रखते हुए इनका पहचान बता ही देते हैं और वो कोई और नहीं बल्किबॉलीवुड के अन्ना यानी सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) हैं. आइए जानते हैं कि एक्टर आखिरकार को किसने इडली बेचने की सलाह दी थी.

Trending Now

‘अन्ना’ क नाम से मशहूर है ये बच्चा

ये बच्चा कोई और नहीं पूरे बी टाउन में अन्ना के नाम से मशहूर स्टार सुनील शेट्टी हैं, जिनकी सोलो फिल्मों की हिट की गिनती भले ही कम हो लेकिन कुछ बड़ी फिल्मों का अहम हिस्सा रहे हैं और अपनी पहचान भी बनाई है. सुनील शेट्टी की गिनती बॉलीवुड की प्रभावशाली शख्सियतों में होती है. हाल ही में उन्होंने अपनी दूसरी पारी ओटीटी पर शुरू की है. जहां धारावी बैंक नाम की वेब सीरीज के जरिए उनका ओल्ड बट एरोगेंट लुक नजर आया.

You may like to read

घर जाओ और इडली बेचो

‘हेरा फेरी’ एक्टर सुनील शेट्टी ने ये किस्सा खुद एक इंटरव्यू में सुनाया था, उन्होंने कहा था कि उनकी डेब्यू फिल्म काफी हिट रही थी और उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर स्वीकारा गया. हालांकि उस वक्त एक क्रिटिक्स ने उनके लिए कहा कि घर जाइए और इडली बेचने का काम करिए. सुनील शेट्टी ने कहा था ‘ये सही नहीं था, क्योंकि हर बच्चे को लग रहा था कि अगला अमिताभ बच्चन यही हैं.’

सुनील से एक्ट्रेस भी रहती थी दूर

इतना ही नहीं शुरूआती दौर में एक्टर की लुक्स की वजह से अधिकतर एक्ट्रेस उनके साथ काम करने को मना कर देती थीं. हालांकि इस बात से मायूस होने की जगह वो पहले ज्यादा मोटिवेट हुए और मंजिल की तरफ बढ़ते रहे. सुनील ने अपने फ़िल्मी करियर में 110 से अधिक फिल्मों में काम किया. एक्टर ने मोहरा, कृष्णा, गोपी किशन, रक्षक, सपूत, बॉर्डर, धड़कन, मैं हूं ना और हेरा फेरी जैसी कई सुपर हिट फिल्मों में अहम किरदार निभाया.

आइकॉनिक ‘हेरा फेरी’ फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म शूट

वर्कफ्रंट की बात करें तो सुनील शेट्टी जल्द ही आइकॉनिक ‘हेरा फेरी’ फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म शूट करेंगे. इस तीसरी सीरीज में भी उनके साथ परेशा रावल और अक्षय कुमार ही नजर आएंगे और इस तिकड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया है, जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग हो जाएगी.