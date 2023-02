Video: जब 'पठान' देखकर निराश हुई बच्ची, शाहरुख खान ने पिता को दी DDLJ दिखाने की सलाह

Shah rukh Khan : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म ‘पठान’ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी फिल्म पठान देश के साथ साथ विदेशों में भी करोड़ों का कलेक्शन कर चुकी है. दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ ‘पठान’ की सक्सेस को एंजॉय कर रहे शाहरुख खान इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने फैंस से सीधे बात कर रहे हैं. उनके कमेंट्स का भी जवाब दे रहे हैं. हाल ही में शाहरुख खान ने एक Q&A सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने फैंस के सवालों का जवाब दिया. इसी बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्विटर पर शाहरुख खान से कहा कि उनकी बच्ची को ‘पठान’ पसंद नहीं है, तो सुपरस्टार ने मजाकिया जवाब दिया.

सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट किया कि उनकी बेटी ने कहा है कि उन्हें ‘पठान’ पसंद नहीं है. जिस पर शाहरुख ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, ओह ओह अभी और मेहनत करनी है. इसके बाद खान ने चालाकी से ‘पठान’ के डायलॉग को जोड़ा, जो वह पोस्ट-क्रेडिट सीन के दौरान कहते हैं, युवा दर्शकों को निराश नहीं होने दे सकते. देश के युवाओं का सवाल है. शाहरुख खान ने माता-पिता को बच्चे को क्लासिक प्रेम कहानी ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (डीडीएलजे) दिखाने की सलाह भी दी, उन्होंने कहा कि कृपया उस पर डीडीएलजे आजमाएं, शायद वह रोमांटिक टाइप की है, बच्चे जिन्हें आप कभी नहीं जानते.