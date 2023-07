उर्मिला मातोंडकर को जब अवॉर्ड शोज में किया जाने लगा नजरअंदाज, 25 साल बाद एक्ट्रेस ने शेयर किया अपना दर्द

Urmila Matondkar : बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थीं. हालांकि शादी के बाद अब उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली है, लेकिन हाल ही शेयर किए गए अपने एक पोस्ट में उन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े कई खुलासे किए. बीते दिनों उनकी पॉपुलर फिल्म सत्या ने अपने रिलीज के 25 साल पूरे किए. राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी, शेफाली शाह और जेडी चक्रवर्ती ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं. एक नए ट्वीट में, फिल्म में विद्या की भूमिका निभाने वाली उर्मिला ने अपने कैरेक्टर की तस्वीरें शेयर की और बताया कि कैसे उन दिनों अवर्ड शोज में उनकी इंसल्ट की गई.

मंगलवार को एक ट्वीट में उर्मिला ने अवॉर्ड शोज पर तंज करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने सत्या में अपनी भूमिका को बड़े पर्दे पर उतारा था. उर्मिला के मुताबिक सत्या में उनका रोल, उनके करियर की ग्लैमरस भूमिकाओं से बिल्कुल अलग था, फिर भी उन्हें अवॉर्ड शो में नजरअंदाज किया गया. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘सत्या के 25 साल और एक शानदार ग्लैमरस करियर के टॉप पर साधारण भोली-भाली चॉल की लड़की ‘विद्या’ का किरदार निभाना, लेकिन इसका ‘अभिनय’ से क्या लेना-देना है… इसलिए कोई पुरस्कार नहीं. यहां तक ​​कि नॉमिनेशन भी नहीं. इसलिए प्लीज मुझसे फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म पर बात मत कीजिए’.