Where To Watch To Kill A Tiger The Only Indian Documentary Film Nominated For The 96th Oscar Awards 2024

गैंगरेप सर्वाइवर की कहानी है To Kill a Tiger, जानिए कहां देखें Oscar में पहुंचने वाली ये इकलौती भारतीय फिल्म?

96th Academy Awards : 'टू किल अ टाइगर' को दिल्ली में निर्देशक जन्मी निशा पाहुजा ने डायरेक्ट किया है.

Where to watch To Kill a Tiger : 96वें ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार (96th Academy Awards) में नॉमिनेट होने वाली फिल्मों, एक्टर्स-डायरेक्टर्स और डॉक्यूमेंट्रीज के नाम का ऐलान हो चुका है, ऐसे में हर किसी की नजर ऑस्कर तक पहुंचने वाली ही इकलौती भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘टू किल अ टाइगर’ (To Kill a Tiger) पर टिकी हुई है. क्या ये फिल्म भारत को उसका 2024 का ऑस्कर (Oscar Awards 2024) दिला पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या आपने ये बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए. दुनियाभर की टॉप फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के बीच ऑस्कर नॉमिनेशन में अपनी जगह बनाने वाली ‘टू किल अ टाइगर’ झारखंड की रेप सर्वाइवर और उसके पिता के संघर्ष की कहानी है. इसको दिल्ली में जन्मी निशा पाहुजा ने डायरेक्ट किया है.

झारखंडी की 13 साल की बेटी के साथ हुआ था गैंगरेप

‘टू किल अ टाइगर’ (To Kill a Tiger Film) को टोरंटो की फिल्म निर्माता पाहुजा एमी पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेश मिला था. इसे ‘टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022’ में प्रदर्शित किया गया था. इतना ही नहीं, इस फेस्टिवल में इसने बेस्ट कनाडाई फीचर फिल्म के लिए ‘एम्प्लीफाई वॉयस अवार्ड’ भी अपने नाम किया था. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि रांची के बेड़ो का निवासी एक किसान गैंगरेप की शिकार हुई अपनी 13 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने की खातिर पुलिस, पॉलिटिशियन्स, दबंगों और गांव वालों के दबावों से किस तरह जूझता है. निशा पाहुजा द्वारा निर्देशित इस डॉक्यूमेंट्री की पूरी शूटिंग बेड़ो में हुई है. गैंगरेप की वारदात इसी जगह पर हुई थी.

पिता के संघर्ष की कहानी है ये फिल्म

9 मई 2017 को बेड़ो में नाबालिग बच्ची एक शादी से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान तीन लोगों ने उसे किडनैप कर उसका गैंगरेप किया था. आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से लेकर उनकी गिरफ्तारी के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ी. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उसे केस और आरोप वापस लेने के लिए स्थानीय नेताओं और गांव वालों का दबाव भी झेलना पड़ा. इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने उल्टे लड़की पर ही तोहमत मढ़ दी. इस पूरी लड़ाई में लड़की और उसके पिता को कितनी तरह की मानसिक यंत्रणाएं झेलनी पड़ीं, डॉक्यूमेंट्री इसी पर आधारित है.

कहां देखें ‘टू किल अ टाइगर’ ?

पीड़िता और उसके पिता की लड़ाई में एक स्वयंसेवी संस्था खड़ी हुई और आरोपी जेल भेजे गए. ऑस्कर के पहले इस फिल्म का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हो चुका है. वहां इसने एम्प्लीफाई वॉयस पुरस्कार जीता था. इसके अलावा अलग-अलग फिल्म फेस्टिवल में इसे कुल 19 अवार्ड मिले हैं. फिल्म का निर्माण डेविड ओपेनहीम, निशा पाहुजा, कॉर्नेलिया प्रिंसिपे और एंडी कोहेन ने किया है. गौरतलब है कि ऑस्कर अवार्ड 11 मार्च को दिए जाने हैं. ‘टू किल अ टाइगर’ अभी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, हालांकि उम्मीद है कि इसे जल्द ही ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा.