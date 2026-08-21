इस दिन धमाल मचाने वाली है तापसी पन्नू की फिल्म 'गांधारी', मम्मी के साथ देखना न करें मिस

Taapsee Pannu Gandhari Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की जबरदस्त फिल्म फिल्म 'गांधारी' इस दिन आने वाली है. आइए आपको बताते हैं.

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Taapsee Pannu Gandhari Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी दमदार एक्टिंग और अलग-अलग अंदाज से जानी जाती हैं. फैंस को उनकी अदाकारी और खूबसूरती काफी ज्यादा पसंद आती हैं. जब भी वह किसी फिल्म में नजर आती हैं तो उनके किरदार देखने वाले होते हैं और वो सभी को चौंका देती है. दर्शकों का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचा है, उसको बड़े ही अच्छे से पता है. आपको बता दें आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म ‘गांधारी’ को लेकर भी दर्शकों के बीच इसकी काफी उत्सुकता भी देखने के लिए मिल रही है. फिल्म में तापसी पन्नू एक ऐसे किरदार में नजर आने वाली हैं, जिसमें इमोशन के साथ-साथ एक्शन और बदले की कहानी भी आपको भरपूर देखने के लिए मिलेगी. इसको आप अपनी मम्मी के साथ देख सकते हैं. मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर और रिलीज डेट दोनों ही जारी करके फैंस को खुश कर दिया है. आइए आपको बताते हैं आप इनकी फिल्म कहां और इस दिन देख सकेंगे?

किस दिन और कहां आएगी फिल्म?

तापसी पन्नू का दमदार अंदाज देखने के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं. तापसी पन्नू ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार को निभाकर फैंस के दिलों में राज किया है. ‘गांधारी’ में भी उनका अंदाज काफी अलग और दमदार नजर आ सकता है, जिसको देखने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. पोस्टर में तापसी पन्नू एक बेहद ही और मजबूत महिला के रूप में नजर आ रही हैं. डार्क और सस्पेंस भरे बैकग्राउंड के साथ वो फोटो में नजर आ रही हैं. फिल्म 3 सितंबर 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए.

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एक्शन के साथ मिलेगा इमोशन का तड़का

तापसी पन्नू के इस फिल्म में आपको भरपूर एक्शन के साथ-साथ इमोशन का तड़का देखने के लिए मिलेगा. आजकल दर्शकों को ऐसी फिल्में देखना काफी ज्यादा पसंद आता है. अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं, तो 3 सितंबर का इंतजार कर सकते हैं. कहानी के साथ-साथ जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कनेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है. ‘गांधारी’ को लेकर दर्शकों की उत्सुकता अब तेजी से बढ़ती जा रही है. मम्मी के साथ फिल्म देखने का अगर आप प्लान बना सकते हैं, तो आसानी से बना सकते हैं. इसको मम्मी को देखना काफी ज्यादा पसंद आएगा. इस फिल्म को मिस करने की जरूरत नहीं है क्योकि इसको देखने के बाद मम्मी और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. बच्चे के रिश्ते पर बनी यह कहानी काफी ज्यादा पसंद आएगी.