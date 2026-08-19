Awarapan 2 में परेश रावल के बेटे ने लूटी महफिल, नसीरुद्दीन शाह से ली एक्टिंग की ट्रेनिंग

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर Awarapan 2 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म में एक ऐसा किरदार भी है, जिसका स्क्रीन टाइम भले ही कम है, लेकिन उसकी दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

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Awarapan 2 में परेश रावल और स्वरूप संपत के बेटे अनिरुद्ध रावल ने सिकंदर का किरदार निभाया है

स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है

अनिरुद्ध इससे पहले नेटफ्लिक्स की Scoop में नजर आ चुके हैं और नसीरुद्दीन शाह से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले चुके हैं

वह सलमान खान की Sultan में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और अब बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बना रहे हैं

एक बार फिर फैंस पर इमरान हाशनी का जादू देखने को मिल रहा है, हाल ही में उनकी फिल्म Awarapan 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. रिलीज के सिर्फ पांच दिनों में ही फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. ये इमरान हाशमी के करियर का बड़ा मुकाम है. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी भी नजर आई हैं, जिन्हें लेकर भी खूब बातें हो रही हैं, लेकिन फिल्म में एक और ऐसा किरदार है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. ये किरदार स्क्रीन पर भले ही कम देर के लिए दिखा हो, लेकिन इसमें दर्शकों के दिल में जगह बना ली है और ये किरदार है अनिरुद्ध रावल का.

निभाया शानदार किरदार-

अनिरुद्ध रावल जाने-माने एक्टर परेश रावल और अभिनेत्री स्वरूप संपत के बेटे हैं. आवारपन 2 में उन्होंने सिकंदर नाम के ऑटिस्टिक किरदार को निभाया है. सिकंदर जन्म से ही ऑटिज्म से जूझ रहा है, फिल्म में उसकी बहन जोया (दिशा पाटनी) बचपन से ही उसकी रक्षा करती आ रही है. हालांकिअनिरुद्ध का चेहरा फिल्म में बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं दिखा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी असरदार है कि थिएटर से बाहर निकलने के बाद उनका किरदार आपके साथ रहता है.

अनिरुद्ध की ये बड़े पर्दे पर पहली फिल्म है, इससे पहले उन्होंने 2023 में नेटफ्लिक्स के शो स्कूप में एक किरदार निभाया था. एक्टिंग में कदम रखने से पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज नसीरुद्दीन शाह से ट्रेनिंग ली थी. नसीरुद्दीन शाह जैसे अनुभवी एक्टर की गाइडेंस में उन्होंने अपनी कला को निखारा. अनिरुद्ध सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, फिल्म मेकिंग का अनुभव भी रखते हैं.

बने असिस्टेंट डायरेक्टर-

2016 में उन्होंने सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. उस समय उनकी मां स्वरूप संपत ने बताया था कि अनिरुद्ध नसीरुद्दीन शाह से मेंटरशिप ले रहे हैं और सुल्तान में एडी का काम कर रहे हैं. अनिरुद्ध के बड़े भाई आदित्य रावल भी एक्टिंग कर चुके हैं. आदित्य ने हंसल मेहता की फिल्म फराज़ में अच्छा काम किया था. स्वरूप संपत पहले ही कह चुकी हैं कि उनके दोनों बेटों को एक्टिंग में गहरी दिलचस्पी है.

हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से अनिरुद्ध का नाता पुराना है. 1988 में परेश रावल ने कबजा फिल्म में काम किया था, जो मुकेश भट्ट की प्रोड्यूसर के तौर पर पहली फिल्म थी. सालों बाद आदित्य रावल ने साक्षी भट्ट की महाना फिल्म्स की फिल्म फराज़ में काम किया. अब अनिरुद्ध ने विशेश भट्ट की आवारपन 2 से डेब्यू किया है. बता दें कि आवारपन 2 2007 की फिल्म आवारपन का सीक्वल है. इमरान हाशमी ने इस फिल्म के जरिए 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है. फिल्म रिलीज के बाद- से ही लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. अनिरुद्ध रावल की परफॉर्मेंस साबित करती है कि अच्छी एक्टिंग के लिए चेहरा बार-बार दिखना जरूरी नहीं, सही ट्रेनिंग, मेहनत और सही किरदार मिल जाए तो छाप छोड़ना मुश्किल नहीं.