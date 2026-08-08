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कौन है KKR के रामनदीप सिंह की दुल्हनियां? शादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर मचा रही है धूम, देखें फोटोज

Who Is Charlie Chauhan To Marry KKR Ramandeep Singh: क्रिकेटर रामनदीप सिंह ने चार्ली चौहान से शादी रचाई है. आइए आपको बताते हैं आखिर कौन हैं इनकी दुल्हनियां?

Written by: Ritika
Published: August 8, 2026, 1:23 PM IST
(Pic credit-charliechauhan)
(Pic credit-charliechauhan)

Who Is Charlie Chauhan To Marry KKR Ramandeep Singh: कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर रमनदीप सिंह इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके फैंस को काफी ज्यादा खुश कर दिया है. रामनदीप सिंह मैदान से लेकर अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें सामने आते ही तेजी से वायरल हो रही है. फैंस की नजरें उनकी दुल्हनियां पर टिक गई हैं. फैंस को काफी ज्यादा खुशी भी हो रही हैं और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, कि आखिर वो कौन हैं जिन्होने क्रिकेटर रामनदीप सिंह से शादी को रचाई है. रामनदीप सिंह की शादी की तस्वीरों में वो और उनकी दुल्हन की तस्वीरें काफी ज्यादा शानदार नजर आ रही है आइए आपको बताते हैं.

कौन हैं रामनदीप सिंह की दुल्हनियां?

KKR के रामनदीप सिंह ने शादी कर ली है और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को खुश कर दिया है. शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनकी वाइफ की ही हो रही है आखिर वो कौन हैं? आइए आपको बता दें चार्ली चौहान जानी मानी टीवी एक्ट्रेस हैं और उन्होने कई हिल शो में काम करके फैंस के दिल में एक खास जगह बनाई हुई है. चार्ली और रमनदीप ने गुरुद्वारे में अपने परिवार वालों के सामने शादी के बंधन में बंधे हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आई है. चार्ली रियलिटी-टीवी की दुनिया का एक खास हिस्सा भी हैं.

शादी के लुक पर टिकी रह गई फैंस की नजर

आपको बता दें जैसे ही दोनों ने शादी की तस्वीरें शेयर की वैसे ही फैंस की नजरें उनकी आउटफिट्स पर ही टिकी रह गई. रामनदीप सिंह का लुक भी काफी खास नजर आया. उनकी दुल्हनियां चार्ली चौहान ने भी ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक कैरी किया हुआ था, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है. कपल की तस्वीरों में उनकी खुशी साफ दिखाई भी दे रही है. चार्ली लाल और सुनहरे रंग के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थीं. सोने का भारी हार, मांग-टीका, चूड़ा और कलीरे भी पहनी हुई थी. रमनदीप ने आइवरी शेरवानी और लाल पगड़ी में अपने लुक को पूरा किया हुआ था. दोनों ने इस दिन का 8 सालों तक इंतजार किया है.

सोशल मीडिया पर छाईं शादी की तस्वीरें

जैसे ही दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर की वैसे ही तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई. कपल की तस्वीरों पर यूजर्स प्यार भरे कमेंट कर रहे हैं. कोई दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहा है तो कोई चार्ली के ब्राइडल लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. शादी की तस्वीरें फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम भी नहीं थी. दोनों की जोड़ी देखकर फैंस काफी ज्यााद खुश नजर आ रहे हैं.

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About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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