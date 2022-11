कौन हैं 'द कश्मीर फाइल्स' को वल्गर फिल्म बताने वाले इजरायली डायरेक्टर Nadav Lapid ?

Who is Nadav Lapid : भारत में काफी पॉपुलर और सराही गई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट फिल्मों में से एक रही हैं. विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार और नरसंहार को दिखाया गया है. ‘द कश्मीर फाइल्स’ को देखने वाले हर इंसान की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन इजरायल के डायरेक्टर नदव लैपिड को फिल्म देखकर अलग ही अनुभव हुआ. आईएफएफआई के ज्यूरी हेड नदव लैपिड ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के बाद फिल्म को वल्गर और अनुचित बताया. उनके इस जवाब से अब भारत में बवाल मच गया है.

53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के ज्यूरी हेड चुने गए नदव लैपिड इन दिनों भारत में खूब सुर्खियों में हैं. उन्होंने IFFI के समापन समारोह में ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म की आलोचना की, जिससे बॉलीवुड के कई स्टार, नेता और सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए हैं. कई लोग नदव लैपिड को इंटरनेट पर सर्च भी कर रहे हैं, इतना ही नहीं उनके खिलाफ भारत में बायकॉट अभियान भी शुरू हो गया है. अगर आप भी नहीं जानते नदव लैपिड कौन हैं तो आइए आपको बताते हैं.