Who Is Lalit Modi: एक जमाने में ललित मोदी का नाम क्रिकेट की दुनिया में हर किसी की जुबान पर हुआ करता था. सालों तक गुमनामी में रहने के बाद एक बार फिर ललित मोदी (Lalit Modi) मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में छा गए हैं. गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen ) के साथ अपनी कोजी तस्वीरें शेयर कर ललित मोदी ने अपने रिश्ते का ऐलान किया. इस खबर से हर कोई हैरान रह गया, हालांकि एक अन्य ट्वीट में उन्होंने बताया कि फिलहाल वो एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, शादी अभी नहीं की है. इस खबर से जहां एक्ट्रेस के फैंस हैरान हैं, वहीं लोग इंटरनेट पर ललित मोदी की पर्सनल लाइफ के बारे में सर्च कर रहे हैं.

क्रिकेट की दुनिया का परिचय 'इंडियन प्रीमियर लीग' (IPL) से कराने वाले ललित मोदी पेशे से बिजनेसमैन हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले ललित मोदी ने बताया कि वो पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं. 1963 में दिल्ली में जन्में मोदी इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक, पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे. IPL की शुरुआत 2008 में दक्षिण अफ्रीका में 2007 में हुए पहले T20 विश्वकप में भारत की जीत के बाद हुई थी.

58 वर्षीय ललित मोदी ने अमेरिका में इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. ललित मोदी का विवादों से भी गहरा नाता रहा है, स्कूल के दिनों में एक बार उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कोकीन खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रग डीलर ने उनसे ही 10,000 डॉलर लूट लिए. स्पोर्ट्स बिजनेस में रुचि रखने वाले ललित मोदी को अमेरिका से खेल व्यवसाय से प्रेरणा मिली और उन्होंने इसे भारतीय क्रिकेट में आजमाया. 1995 में उन्होंने एक नई 50-50 ओवर घरेलू लीग का विचार रखा था, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने 'इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड' का नाम दिया थाय नामों से प्रस्तावित किया था. हालांकि बीसीसीआई ने इस विचार को ज्यादा भाव नहीं दिया.

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families – not to mention my #betterhalf @sushmitasen47 – a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓 pic.twitter.com/Vvks5afTfz

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022