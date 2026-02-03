Hindi Entertainment Hindi

Who Is Rambha Ho Viral Women Recreated Dhurandhar Song At The Age Of 70 Guess The Name Of Actress

Rambha Ho Viral Women: 70 की उम्र में फुल एनर्जी से स्टेज पर डांस करने वाली कौन है ये बूढ़ी महिला? खून से सने पैरों से भी थिरक चुकी हैं

Rambha Ho Viral Women: इन दिनों सोशल मीडिया पर बस एक ही वीडियो छाया हुआ है जिसमें 70 साल की एक महिला मशहूर गाने 'रंभा हो' पर जमकर नाच रही हैं. इस उम्र में उनके डांस मूव्स देखने वाले हैं. क्या आप जानते हैं ये कौन हैं?

Rambha Ho Viral Women: सोशल मीडिया पर वायरल ये महिला कोई और नहीं बल्कि दिग्गज अभिनेत्री और मशहूर डांसर कल्पना अय्यर हैं. जिन्होंने 70 साल की उम्र में ‘रम्बा हो’ गाने पर डांस करके सबको चौंका दिया. इस एक्ट्रेस ने एक वैडिंग फंक्शन में वही ग्रेस और एनर्जी दिखाई जो सालों पहले इस गाने पर दिखाया था. कल्पना का ये डांस वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनके सफर के बारे में जानना चाह रहे हैं.

क्या है सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप?

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में 70 साल की एक्ट्रेस एक फैमिली वेडिंग में परफॉर्म करती नज़र आ रही हैं. पर्पल साड़ी में इस खूबसूरत महिला की ऐसी एनर्जी लेवल देखकर सब हैरान हो जाते हैं. इन्होंने एक बार फिर याद दिला दिया कि वो कभी बॉलीवुड की जानी मानी डांसर रही हैं लेकिन आज इस उम्र में भी उनके जलवे बरकरार हैं. कल्पना ने खुद इस विडियो पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मुझे खुद यकीं नहीं हो रहा है कि ये मैं हूं.

कल्पना अय्यर को याद आए संघर्ष के वो दिन

कल्पना अय्यर ने कहा, ”मैंने महज 17 साल की उम्र में डांस की दुनिया में कदम रखा था.उस दौर में न तो आरामदायक ग्रीन रूम होते थे और न ही चोट से बचाने वाली सुविधाएं. कई बार हमें नंगे पांव नाचना पड़ता था, वह भी छिले और खून सने पैरों के साथ, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की.”

कैसे शूट हुआ था रंभा हो गाना?

कल्पना ने कहा, ”’रम्बा हो’ जैसे सुपरहिट गानों की शूटिंग के दौरान भी मुझे पैरों में गंभीर चोट लगी थी. इसके बावजूद मैंने शूटिंग नहीं रोकी. ‘राजा हिंदुस्तानी’ जैसी फिल्मों में भी मैंने चोट के बावजूद नंगे पांव डांस किया. मेरे लिए सबसे जरूरी था काम और उन मौकों की कद्र करना, जो मुझे मिले थे.उस समय शिकायत करने का वक्त नहीं था, सिर्फ मेहनत करने और आगे बढ़ते रहने का जज्बा था.”

डांस नहीं साधना थी

उन्होंने कहा, ”मेरे लिए डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि एक साधना थी.जब आप किसी कला को दिल से अपनाते हैं, तो शरीर की तकलीफें अपने आप छोटी लगने लगती हैं. डांस ने मुझे न सिर्फ पहचान दी, बल्कि जीवन में खुशी और संतोष भी दिया.”

किसी भी दौर की तुलना करना सही नहीं

आज की पीढ़ी के कलाकारों पर बात करते हुए कल्पना अय्यर ने कहा, ”किसी भी दौर की तुलना करना सही नहीं है.मेरे अनुसार आज की अभिनेत्रियों और डांसरों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है.आज के समय में डांस में बारीकियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. कलाकारों की तैयारी, कपड़े, लुक और प्रस्तुति पर निर्माता काफी निवेश करते हैं. जितनी मेहनत कलाकार करता है, उतना ही उस पर खर्च भी किया जाता है.”

फिर से काम करना चाहती हैं कल्पना अय्यर

‘जब छाए मेरा जादू’ और ‘हरि ओम हरि’ जैसे कई हिट गानों और फिल्मों का जिक्र करते हुए कल्पना ने कहा, ”मैं अपने करियर से पूरी तरह संतुष्ट हूं. अब मैं अपने जीवन की दूसरी पारी के लिए भी तैयार हूं.अगर किरदार मेरी उम्र और आराम के अनुसार हुआ, तो मैं नानी या दादी जैसे रोल निभाने से भी पीछे नहीं हटूंगी.”

कल्पना अय्यर ने ‘रम्बा हो’ गाने से जुड़ी एक पुरानी अफवाह को भी दूर किया.उन्होंने कहा, ”यह गाना गोवा में नहीं, बल्कि मुंबई के नटराज स्टूडियो में शूट किया गया था.यह शूटिंग मशहूर निर्माता रामानंद सागर के ऑफिस के सामने एक डांस स्टूडियो में हुई थी.”

