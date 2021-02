Sardool Sikander Dies: पंजाब के लोकप्रिय गायक और अभिनेता सार्दूल सिकंदर (Sardool Sikander) की मोहाली के अस्पताल में बुधवार को मौत हो गई. 60 वर्षीय अभिनेता का कोविड-19 का इलाज चल रहा था. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि 2016 में गुर्दा प्रतिरोपण करा चुके सिकंदर को 19 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार सुबह 11:55 बजे उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई थी, उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था. पंजाब संगीत जगत में ‘आइकन’ सिकंदर के परिवार में पत्नी अमार नूरी और बेटे सारंग तथा आलाप सिकंदर हैं. गायक के असामयिक मौत पर तमाम लोगों ने शोक जताया है. Also Read - Delhi में 5 राज्‍यों के लोगों की एंट्री पर नियम सख्‍त, प्रवेश करने पर दिखानी होगी Covid-19 की Negative Test Report

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उन्हें लोकप्रिय गायक बताते हुए कहा कि वह ‘बहुत दुखी हैं.’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘हाल ही में उनके कोविड-19 से ग्रस्त होने की पुष्टि हुई थी और उनका इलाज चल रहा था. पंजाबी संगीत जगत आज निर्धन हो गया. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं.’

Saddened to learn about the demise of legendary Punjabi playback singer Sardool Sikander. A huge loss to Punjabi movie & music Industry. Prayers for his family, friends & fans. May his soul rest in peace! pic.twitter.com/ED5O68HBkc

