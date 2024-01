Hindi Entertainment Hindi

जानें कौन हैं Janhvi Kapoor के ब्वॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया? नेट वर्थ सुनकर पकड़ लेंगे माथा

Who is Shikhar Pahariya: बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर खासी चर्चा में है, तो आइए जानते हैं कौन है उनका प्यार

Who is Janhvi Kapoor Boyfriend Shikhar Pahariya: श्रीदेवी (Sridevi) बोनी कपूर (Boney Kapoor) की बेटी जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) को बीते रोज शिखर पहाड़िया (Shikhar Pahariya) को लेकर चर्चा में आ गई है. दरअसल जान्हवी हाल ही में कॉफी विद करण (Koffe With Karan) में नजर आई थी और इस दौरान उन्होंने अपने नए प्यार शिखर पहाड़िया (Shikhar Pahariya) का नाम गलती से ले लिया है, ऐसे में हर कोई अब जानना चाहता है कि आखिर कौन है जिनपर बवाल एक्ट्रेस अपना दिल दे चुकी है. आपको बता दें पिछले लंबे समय से दोनों के अफेयर की खबरें सामने आ रही हैं और अब एक्ट्रेस का उनका नाम लेना ये साबित करता है कि दाल में कुछ तो काला है, तो चलिए जानते है कि एक्ट्रेस का नया प्यार शिखर कौन है (Janhvi Kapoor Boyfriend Shikhar Pahariya)

जानें कौन है शिखर पहाड़िया

शिखर पहाड़िया आए दिन चर्चा में रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि वो वो पर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती हैं. सुशील कुमार शिंदे की तीन बेटियां हैं और शिखर स्मृति शिंदे के बेटे हैं. शिखर और जान्हवी दोनों की स्कूल से अच्छे दो्सत रहे हैं और दोनों ने हाईस्कूल तक साथ पढ़ाई की है आपको बता दें शिखर और जान्हवी सालों से साथ में थे, लेकिन अचानक से ये दोनों दूर हो गए थे. हालांकि बाद में ये फिर से साथ में आ गए.

पोलो प्लेयर हैं शिखर

आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि एक दौर में शिखर के छोटे भाई वीर पहाड़िया का दिल किसी और के लिए नहीं बल्कि सारा अली खान के लिए धड़का करता था. वहीं शिखर के बारे में बात करें तो वो एक प्रोफेशनल पोलो प्लेयर हैं और करीब 26 साल के हैं. बता दें जान्हवी इससे पहले भी शिखर को डेट कर चुकी हैं. इसकी जानकारी खुद जान्हवी ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में दी थी. हालांकि एक बार फिर से ये कपल साथ में है और आजकल मंदिरो से लेकर पार्टी तक में साथ नजर आता है.

इतने मिलियन है नेटवर्थ

जान्हवी कपूर और शिखर पहाड़िया आए दिन अपने कपल पोस्ट की वजह से चर्चा में बने रहते हैं. आपको बता दें कि शखर ना केवल एक पोलों प्लेयर हैं बल्कि एक एंटरप्रिन्योर भी हैं इसके साथ ही उन्होंने साल 2018 में एंटरटेनमेंट और गेमिंग का बिजनेस शुरू किया था और उसके पहले लंदन बेस्ड फर्म में इंवेस्टमेंट एनालिस्ट की नौकरी करते थे. शिखर के नेट वर्थ की बात करें तो वेबसाइट tring के मुताबिक, वह 10 मिलियन है. जान्हवी के फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही राजकुमार राव के साथ Mr and Mrs Mahi फिल्म भी कर रही हैं. इसके साथ ही वो साउथ में भी जल्द ही डेब्यू करने वाली हैं.