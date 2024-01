Hindi Entertainment Hindi

Who Is Singer Swati Mishra Sings Ram Aayenge Song Pm Modi Also Fan On Her Know Detials Here

Swati Mishra: जानें कौन है 'राम आएंगे' गानें वाली सिंगर स्वाति मिश्रा? PM मोदी भी हैं इनके फैन

Who Is Singer Swati Mishra: मंदिर के उद्घाटन समारोह में गायिका स्वाति मिश्रा को आने का निमंत्रण पत्र मिला है, जिन्होंन एक प्यारा गीत श्रीराम के लिए गाया था.

Who Is Singer Swati Mishra: इन दिनों सोशल मीडिया पर आपेन भगवान श्रीराम से जुड़ा एक भक्तति गीत सुना होगा और इसका नाम है ‘राम आएंगे’ (Ram Aayenge) ये गाना इन दिनों हर जगह पर धूम मचा रहा है. हर जगह पर लोग इसे गा रहे हैं और भक्ति के रंग में डूबे जा रहे हैं. इतना ही नहीं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी इस गाने की तारीफ की थी और सिंगर के गाने को बेहद कमाल का बताया था. ये गीत सुन पीएम मोदी भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं और उन्होंने ये गाना गाने वाली सिंगर स्वाति मिश्रा (Singer Swati Mishra) की तारीफ भी की है. तो चलिए जानते हैं जिस गाने की धूम पूरे देश में मची है तो वो सिंगर कौन है और वो कहां से कहां से आती है (Who Is Singer Swati Mishra)

Trending Now

राम आएंगे गाने के फैन हुए पीएम मोदी

इस गानें ने तरफ से धूम मचा दी है और हर कोई इसे सुन रहा है ऐसे में पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ की है और साथ ही इसका यूट्यूब लिंक शेयर किया है और साथ ही उन्होंने एख प्यारा सा मैसेज शेयर किया है और लिखा है ‘श्री राम लला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा यह भजन मंत्रमुग्ध करने वाला है’. ऐसे में जाहिर है कि पीएम को भी ये गीत भा रहा है, तो आइए जानते हैं कि आखिर ये सिंगर कौन है जो हर तरफ छाई हुई है.

You may like to read

जानें कौन है स्वाति मिश्रा

स्वाति मिश्रा ही हैं वो जिन्होंने राम आएंगे गाया और उनके इस गाने ने हर घर में अपनी जगह बना ली है. ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे आंगना सजाऊंगी’ भजन का हर कोई मुरीद हो गया है. बता दें कि बिहार की रहने वाली हैं. बिहार के छपरा से स्वाति आती हैं और छपार के माला गांव से आती हैं. अगर मीडिया में आई रिर्पोट की मानें तो वो मुंबई में रहती हैं औऱ वो अब तक कई सारे भजन वाले गीत गा चुकी हैं. स्वाति के गाने को फैंस को जमकर पसंद करते हैं और धीरे-धीरे पॉपुलर हो रही हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं.

राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आएंगी स्वाति

आपको बता दें अयोध्या में 22 तारखी को राम मंदिर में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कई सारे सितारे आएंगी और इसकी तैयार जोरो शोरो से चल रही है और अपने अंतिम पड़ाव पर है. वहीं राम मंदिर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है. पीएम ने लोगों ने अपील की है कि 22 को दिवाली की तरह मनाए, क्योंकि राम वापस आ रहे हैं. ऐसे में इस खास पल में स्वाति को भी न्यौता मिला है आने का.